El guitarrista Andy Taylor, integrante de la banda británica Duran Duran, murió el lunes 23 de noviembre de 2026, después de enfrentar durante años un cáncer de próstata metastásico.

La noticia fue confirmada por sus familiares mediante un comunicado publicado en el sitio oficial del grupo, donde informaron que el músico murió acompañado de sus seres queridos.

El artista había recibido en 2018 un diagnóstico de cáncer de próstata en etapa cuatro, la fase más avanzada de la enfermedad, aunque hizo pública su condición años después.

¿De qué murió Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran?

Andy Taylor conoció su diagnóstico en 2018, pero fue hasta 2022, durante el ingreso de Duran Duran al Salón de la Fama del Rock and Roll, cuando habló públicamente sobre su enfermedad.

En una carta enviada para aquella ceremonia, explicó que su condición no representaba entonces una amenaza inmediata para su vida, aunque reconoció que no existía una cura.

Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran (Instagram | @andytaylorofficial)

Durante los años siguientes, Andy Taylor recibió un tratamiento de medicina nuclear para controlar los síntomas y frenar el crecimiento de los tumores asociados con el cáncer.

En una entrevista con la BBC, el guitarrista explicó que esta terapia ayudaba a combatir el cáncer en los huesos y prolongar su expectativa de vida.

¿Qué dijo Duran Duran sobre la muerte de Andy Taylor?

Tras confirmarse el fallecimiento, Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes y Roger Taylor compartieron un mensaje de despedida en nombre de Duran Duran.

La agrupación recordó que Andy llegó a Birmingham con una guitarra y una fuerte convicción sobre el futuro del proyecto musical que estaban construyendo juntos.

También destacó que su estilo al tocar impulsó canciones que llevaron al grupo por distintos países, mientras su humor y personalidad marcaron la convivencia entre integrantes.

Los músicos recordaron especialmente el reencuentro de los cinco miembros originales a principios de los años 2000, cuando volvieron a trabajar juntos en escenarios y estudios.

Asimismo, reconocieron la fortaleza con la que Andy enfrentó su enfermedad y expresaron sus condolencias a Tracey Wilson, sus hijos y su nieto Albie.

Por su parte, Wilson lo describió como un esposo maravilloso, padre amoroso, abuelo orgulloso y pilar de su familia. También agradeció las muestras de cariño recibidas durante su enfermedad.

La familia pidió privacidad durante este momento y solicitó que, en lugar de flores, se realicen donaciones a Prostate Cancer UK en memoria del músico.