Alezú era una cantante, compositora y lashista tapatía, quien murió el pasado 2 de septiembre; hasta el momento no se ha revelado el motivo de su muerte.

La joven cantante se dio a conocer en redes sociales y tenía una carrera emergente en el pop tapatío.

La carrera musical de Alezú iba ascenso y su última melodía fue “Úsame”; también era conocida por hacer covers de canciones populares como “Piel canela” y “Doma”.

¿Quién es Alezú? La cantante originaria de Guadalajara

Alezú era una cantante y profesional de la belleza especializada en pestañas, originaria deGuadalajara, Jalisco.

La cantante compartía su talento musical en redes sociales y plataformas digitales como YouTube.

Alezú (Instagram/@alezu.333)

¿Qué edad tenía Alezú?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Alezú, pero tenía 23 años.

¿Quién era el esposo de Alezú?

No hay información de la vida sentimental de Alezú.

¿Qué signo zodiacal era Alezú?

No hay información sobre el signo zodiacal de Alezú.

¿Cuántos hijos tiene Alezú?

Alezú no tenía hijos.

Alezú (Instagram/@alezu.333)

¿Qué estudió Alezú?

Alezú era profesional de la belleza especialista en colocación de pestañas y cantante.

¿En qué trabajó Alezú?

Alezú era cantante emergente en el pop tapatío, conocida por canciones como:

A tu lado

Caer

Ciudad

Formas extrañas de querer

Ojos miel

Si me ves

Úsame

Alezú tenía una academia de colocación de pestañas llamado Studio Alezú, también daba cursos de aplicación.