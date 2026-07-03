Ricardo Montaner es un cantante y compositor con doble nacionalidad argentino-venezolana, considerado uno de los intérpretes más exitosos de la música en español.

Además de su éxito musical, Montaner ha cobrado notoriedad por su participación en programas de televisión y por ser el patriarca de una de las familias más populares del entretenimiento latino.

¿Quién es Ricardo Montaner?

Ricardo Montaner, cuyo nombre real es Héctor Eduardo Reglero Montaner, nació en Avellaneda.

A los seis años se trasladó con su familia a Venezuela, país donde creció y comenzó su carrera artística.

Ricardo Montaner, cantante (Ricardo Montaner / Facebook)

Con más de 25 millones de discos vendidos, es considerado uno de los cantautores más importantes de la música latina y ha desarrollado una trayectoria que incluye álbumes, giras internacionales y participaciones como coach en concursos televisivos de talento.

Aunque nació en Argentina, Ricardo Montaner emigró a Venezuela durante su infancia , donde desarrolló prácticamente toda su carrera artística y obtuvo la nacionalidad venezolana.

Con el paso de los años también recibió las nacionalidades colombiana y dominicana por naturalización.

Sin embargo, el propio cantante ha expresado en diversas entrevistas que se identifica especialmente con Venezuela, país donde dio sus primeros pasos como artista profesional.

¿Cuántos años tiene Ricardo Montaner?

Ricardo Montaner nació el 8 de septiembre de 1957, por lo que actualmente tiene 68 años.

¿Quién es la esposa de Ricardo Montaner?

Ricardo Montaner está casado con Marlene Rodríguez Miranda desde 1989.

Antes estuvo casado con Ana Vaz, con quien tuvo a sus dos hijos mayores.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Montaner?

Al haber nacido el 8 de septiembre, Ricardo Montaner pertenece al signo Virgo.

¿Quiénes son los hijos de Ricardo Montaner?

Ricardo Montaner es padre de cinco hijos:

Alejandro Reglero

Héctor Reglero

Ricky Reglero

Mau Reglero

Evaluna Reglero

Varios de ellos han desarrollado carreras exitosas en la música y el entretenimiento, convirtiendo a la familia Montaner en una de las más reconocidas de América Latina.

Ricardo Montaner y sus hijos (@montaner)

¿Qué estudió Ricardo Montaner?

Durante su juventud, Ricardo Montaner cursó estudios de periodismo mientras daba sus primeros pasos en la música.

Sin embargo, decidió dedicarse por completo a su carrera artística tras descubrir su vocación como cantante y compositor.

¿En qué ha trabajado Ricardo Montaner?

Ricardo Montaner inició su carrera profesional en la década de 1970 y alcanzó la fama internacional con éxitos como Tan enamorados, Me va a extrañar, Bésame y La gloria de Dios.

A lo largo de su trayectoria ha lanzado más de dos decenas de álbumes de estudio , vendido millones de discos y recibido numerosos reconocimientos; entre ellos, el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016.

También ha participado como coach en programas como La Voz Argentina, La Voz Colombia y La Voz México, además de involucrarse en proyectos benéficos y producciones audiovisuales.