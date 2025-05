Ante la llegada del festival de música Download Festival 2025, la banda President causa sensación, ya que es totalmente desconocida.

Por lo que su misterio hace que muchos se pregunten ¿quién es President? Acá te contamos lo que se sabe de la misteriosa banda enmascarada.

A través de redes sociales President llama la atención por ser la misteriosa banda enmascarada que debutará en Download Festival 2025, y pese a que ya lanzó su sencillo In the Name of the Father el 16 de mayo, aún sigue sin conocerse su identidad:

Debido a que pese a lo mucho se ha dicho el misterio de la banda President sigue, pues no hay más música, ni fotos de los miembros para poderlos identificar.

Y pese a lo mucho que se esperaba saber más tras su primer sencillo, la banda President apareció enmascarada y sin ninguna pista de por medio.

Sin embargo, la voz del vocalista de President podría haber sido identificada por los fans, que le ven futuro a la banda enmascarada pese al misterio alrededor.

¿Quién es el cantante principal de President, la misteriosa banda enmascarada que debutará en Download Festival 2025?

Ya que entre los fans del metal y metalcore se cree que el posible vocalista de President es Charlie Simpson, de 39 años de edad, de la banda Fightstar.

Por lo que ya se maneja que de President podría ser el proyecto alterno de Charlie Simpson, asimismo, otros más apuntan a una superbanda con otros músico importante de la escena musical.

Sin embargo, nada está confirmado por lo que los fans tendrán que esperar el debut de la misteriosa banda enmascarada, President en Download Festival 2025 para conocerlos, siempre y cuando se quiten las máscaras.

¿Cuándo es el Download Festival 2025, festival en el que debutará President?

El Download Festival 2025 tendrá lugar en el Donington Park de Leicestershire de Inglaterra, Reino Unido del 13 al 15 de junio de 2025.