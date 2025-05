Hoy 16 de mayo se llevará a cabo el Tecate Emblema 2025, pero además se celebran varias efemérides como:

Día Mundial de la Luz

Día Mundial del Heavy Metal

Día internacional de la Convivencia en Paz

Día de Ir en Bicicleta al Trabajo

Día Internacional del Asistente Virtual

Día Internacional de los Celíacos

Día Internacional de la Tauromaquia

Este 16 de mayo se llevará a cabo el festival de música Tecate Emblema 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pero además del Tecate Emblema 2026, este 16 de mayo se celebra el Día Mundial de la Luz, el cual fue proclamado por la UNESCO en 2017.

En 2011 fue declarado que cada 16 de mayo se celebra el Día Mundial del Heavy Metal, siendo una iniciativa de los fans.

Otra de las efemérides que se celebran este 16 de mayo es el Día Internacional de la Convivencia en Paz, que fue proclamado por la ONU en 2018.

De igual manera, el Día de Ir en Bicicleta al Trabajo es este 16 de mayo al ser el tercer viernes del mes.

Por otro lado, también este 16 de mayo, el tercer viernes del mes se conmemora el Día Internacional del Asistente Virtual.

También el Día Internacional de los Celíacos se celebra este 16 de mayo en donde se pretende brindar más información sobre esta condición.

Finalmente, este 16 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Tauromaquia en conmemoración de la muerte del torero José Gómez Ortega, Joselito Gallo también conocido como el ‘Rey de los toreros’.

Hoy empieza el Tecate Emblema 2025

Tal y como se dijo, este 16 de mayo se llevará a cabo el Tecate Emblema 2025 que durará hasta el sábado 17 de mayo.

El Tecate Emblema 2025 es un festival de música en donde se reunirán artistas nacionales e internacionales.

Entre algunos de los artistas confirmados para presentarse en el Tecate Emblema 2025, están:

David Guetta

Morat

Sofi Tukker

Sofish

Jacinto

Natasha Bedigfield

Adryanna Cauduro

CD9

Mau y Ricky

Patrick Miller

Alanis Moprissete

Lasso

Pitbull

Will Smith

El Tecate Emblema 2025 se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde habrá tres escenarios repartidos:

Escenario Tecate Main Escenario Kia Escenario Dream

¡Nuevas sorpresas se suman al plan

más icónico del año!✨

Tecate Emblema le da espacio a increíbles voces que están por convertirse en tus favs 👀

Apóyalxs, escúchalxs y vibra desde el primer beat 💜#TecateEmblema2025 pic.twitter.com/ViIjyIfESP — Tecate Emblema (@TecateEmblema) May 9, 2025

Este 16 de mayo es el Día Mundial de la Luz

Además de ser el Tecate Emblema 2025, este 16 de mayo se celebra el Día Mundial de la Luz, una efeméride proclamada por la UNESCO en 2017.

El Día Mundial de la Luz se estableció para dar a conocer la importancia y aportes de la luz en la vida de las personas.

Durante el Día Mundial de la Luz se entiende que representa una fuente vital de energía que permite el desarrollo de la vida en la Tierra y fuera de ella.

Gracias a la luz, las personas pueden realizar distintas funciones como ver, respirar o reproducirse; además de los avances que se han hecho con la evolución de la misma.

Este 16 de mayo es el Día Mundial de la Luz (James Day / Unsplash)

El Día Mundial del Heavy Metal es este 16 de mayo

Este 16 de mayo también se celebra el Día Mundial del Heavy Metal, siendo una iniciativa de los propios fans para celebrar este género musical y estilo de vida.

El Día Mundial del Heavy Metal surgió en 2011 en honor a Ronnie Dio, considerado como uno de los máximos exponentes de este género musical.

Él fue un cantante italoamericano cuya habilidad para alcanzar tonos graves y agudos fue admirado por muchos; él fue líder de bandas como:

Rainbow

Black Sabbath

Elf

Dio

Heaven & Hell

La fecha del 16 de mayo para celebrar el Día Mundial del Heavy Metal, fue escogida a partir de la muerte de Ronnie Dio, quien murió un día como hoy pero de 2010.

De hecho, a él se le atribuye la famosa señal del rock con la mano, también conocida como mano cornuda o maloik que se une en el Heavy Metal, con el puño cerrado y los dedos índice y meñique levantados.

Esta señal, según se cuenta, fue heredada por su abuela quien hacía este gesto para ahuyentar a los malos espíritus.

En ese sentido, el Día Mundial del Heavy Metal recuerda que es un género músical que surgió en los 60 y principios de los 70 en Reino Unido, considerada una división del rock duro.

El Heavy Metal se caracteriza por un ritmo fuerte, enérgico, repetitivo y distorsionado con una gran potencia sonora y el sonido metálico de instrumentos como:

Guitarra eléctrica

Batería

Bajo eléctrico

Este 16 de mayo es el Día Mundial del Heavy Metal (Diego Ornelas-Tapia / Unsplash)

El Día internacional de la Convivencia en Paz se celebra el 16 de mayo

Este 16 de mayo también es el Día internacional de la Convivencia en Paz, siendo proclamada por la ONU en 2018.

El Día Internacional de la Convivencia en Paz pretende promover la tolerancia, la solidaridad, respeto y la paz a nivel mundial.

También el Día Internacional de la Convivencia en Paz es una forma de promover que la comunidad mundial se movilice y una esfuerzos para promover la tolerancia, solidaridad, inclusión y paz.

Este 16 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Convivencia en Paz (Sunguk Kim / Unsplash )

Hoy 16 de mayo es el Día de Ir en Bicicleta al Trabajo

Por otro lado, este 16 de mayo es el Día de Ir en Bicicleta al Trabajo, pues se reconoce que cada vez este medio de transporte se ha convertido en uno de los más usados en los últimos años.

El Día de Ir en Bicicleta al Trabajo se celebra cada tercer viernes del mes de mayo; es por eso que este 2025 se celebra el 16 de mayo.

La efeméride del Día de Ir en Bicicleta al Trabajo fue creada en 1956 por la Liga de Ciclistas Estadounidenses.

Día de Ir en Bicicleta al Trabajo (Robert Bye / Unsplash)

El Día Internacional del Asistente Virtual se festeja este 16 de mayo

El Día Internacional del Asistente Virtual también se festeja este 16 de mayo que, al igual que el Día de ir en Bicicleta al Trabajo, se celebra cada tercer viernes de mayo.

El Día Internacional del Asistente Virtual fue proclamado por Alliance for Virtual Business, pues hoy en día son personas indispensables en una empresa u oficina, pero a distancia.

Los asistentes virtuales o a distancia, brindan servicios de gestión, administración y asistencia personal a sus clientes.

Es por eso que con esta efeméride, se reconoce el esfuerzo y compromiso de los asistentes virtuales en el mundo.

La herramienta fundamental de los asistentes virtuales es internet y el uso de dispositivos inteligentes de última tecnología, y que durante la pandemia por Covid-19, fueron esenciales.

Este 16 de mayo es el Día Internacional del Asistente Virtual (Walls.io / Unsplash)

El Día Internacional de los Celíacos es hoy 16 de mayo

También este 16 de mayo es el Día Internacional de los Celíacos, esto con la finalidad de divulgar más información sobre esta condición que afecta al 1% de la población mundial.

En los últimos 25 años, la celiaquía ha ido en aumento, por lo que con el Día Internacional de los Celíacos este 16 de mayo se pretende sensibilizar y concientizar a la población sobre sus síntomas.

También se pretende una detección temprana de la celiaquía para un tratamiento oportuno y para esta enfermedad pero en sí, ¿qué es la celiaquía?

La celiaquía es una condición hereditaria que se caracteriza por la intolerancia permanente a prolaminas del gluten, es decir una fracción proteica en cereales como:

Trigo

Avena

Cebada

Centeno

La celiaquía consiste en una inflamación crónica de la mucosa del intestino delgado en las personas con dicha predisposición genética, lo cual disminuye su capacidad de absorción de los nutrientes en el organismo.

Esta enfermedad puede aparecer desde el primer momento en el que se incorporan alimentos con gluten o hasta la adultez avanzada, lo cual condiciona la calidad de las personas.

Entre algunos de los síntomas de la celiaquía están:

Vómitos

Diarrea

Baja estatura y peso

Retraso en el crecimiento

Anemia

Aparición de hematomas

Irritabilidad

Inflamación del abdomen

Dolor abdominal

Dermatitis

Cefalea

Retraso puberal

Estreñimiento

Pérdida de peso inexplicable

Pérdida del apetito

Cambios en el comportamiento

Convulsiones

Infertilidad

Ataxia

Miocardiopatía

Anemia

Osteoporosis

Este 16 de mayo es el Día Internacional de los Celíacos (Bilal Sheikh / Unsplash)

El Día Internacional de la Tauromaquia se celebra este 16 de mayo

Finalmente, este 16 de mayo se celebra el Día Internacional de la Tauromaquia en honor a la muerte del torero Joselito El Gallo, también conocido como el Rey de los Toreros.

La muerte del torero José Gómez Ortega por el toro Bailaor, ocurrió un 16 de mayo de 1920 y desde el 2024 cuando se instauró la efeméride, los aficionados a la tauromaquia lo recuerdan en esta fecha.

Esto tras la propuesta de la fundación del Toro de Lidia (FTL), que agrupa a toreros, ganaderos, empresarios y aficionados a la tauromaquía.