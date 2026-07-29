El cantante y compositor irlandés Glen Hansard, reconocido por su papel en la película Once y por su trayectoria con The Frames, murió a los 56 años la madrugada del 29 de julio de 2026 en un accidente de moto en Dublín.

El siniestro ocurrió en Lower Road, donde el músico se vio involucrado en un choque con un automóvil.

Autoridades locales pidieron la colaboración de testigos para esclarecer las circunstancias del accidente de tráfico que derivó en la muerte de Glen Hansard.

Muere Glen Hansard tras accidente de tráfico en su moto

La madrugada de hoy se informó a las autoridades de un accidente de tráfico en Lower Road en la localidad de Lucan, que llevó como resultado la muerte del músico Glen Hansard.

Los reportes locales señalan que autoridades fueron informadas sobre el hecho, mismo que se habría presentado de Hansard chocando contra un vehículo, siendo estos los únicos involucrados.

Sin embargo, autoridades han pedido la colaboración de testigos para determinar qué llevó al accidente donde Glen Hansard murió.

Confirman muerte de Glen Hansard y piden privacidad para su familia

La muerte de Glen Hansard fue confirmada por su agencia de management, donde expresaron que el cantante y compositor murió en la madrugada de hoy.

Sin dar más detalles al respecto, dijeron estar profundamente tristes y conmocionados por la noticia, pidiendo privacidad para su familia y amigos.

Agencia de Glen Hansard confirma la muerte del compositor. (@atcmanagement)

Glen Hansard formó parte de la popular banda The Frames, pero más tarde tomó aún más popularidad por actuar en la serie Once con Markéta Irglová.

El debut que Glen Hansard tuvo en la serie lo llevó a ganar Óscar a la Mejor Canción Original en 2008, cuya composición fue “Falling Slowly”.