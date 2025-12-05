Durante su concierto en la Ciudad de México (CDMX), la cantante Hannah Bahng rechazó cantar un éxito de Christian Nodal por ser un hombre infiel.

En su lugar, Hannah Bahng prefirió honrar a Selene, por lo que deleitó a sus seguidores con su interpretación de “Como la flor”.

Pero, ¿quién es Hannah Bahng? Esto sabemos acerca de la cantante que le hizo el feo a cantar una canción de Nodal.

Hannah Bahng, cantante que rechazó cantar un éxito de Christian Nodal por infiel (Hannah Bahng / X )

¿Quién es Hannah Bahng?

Hannah Bahng es una cantante que nació en la ciudad de Sídney, Australia , de padres originarios de Corea del Sur.

Hannah Bahng es una artista que ha ganado millones de seguidores gracias a su estilo en la música indie pop y en rock alternativo.

¿Qué edad tiene Hannah Bahng?

Hannah Bahng nació el 9 de febrero de 2004, por lo que actualmente tiene 21 años de edad.

¿Quién es la pareja de Hannah Bahng?

De acuerdo con información, la cantante Hannah Bahng no tiene pareja actualmente.

¿Qué signo zodiacal es Hannah Bahng?

Hannah Bahng nació un 9 de febrero, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Hannah Bahng?

La cantante Hannah Bahng no tiene hijos.

¿Qué estudió Hannah Bahng?

Hannah Bahng terminó la secundaria en Australia antes de dedicarse por completo a su carrera principal.

No obstante, durante su infancia e inicios de la adolescencia, Hannah Bahng tomó cursos de piano por motivación de su madre.

¿En qué ha trabajado Hannah Bahng?

Hannah Bahng se ha dedicado a la música. Hasta el momento acumula el lanzamiento de dos EP, The Abysmal y The Misunderstood.

Además, cuanta con sencillos como Perfect Blues, What Never Lived, entre otros.

Hannah Bahng rechazó cantar un éxito de Christian Nodal por infiel

Hannah Bahng se presentó por primera vez en la CDMX, en donde la cantante australiana agotó entradas en el Auditorio BB como parte de su The Misunderstood World Tour.

En el concierto, Hannah Bahng se dirigió al público mexicano, señalando que anteriormente solía interpretar la canción “Adiós amor” de Christian Nodal.

No obstante, manifestó que antes de venir a México se informó sobre la vida del cantante, conociendo cada uno de los escándalos en los que se ha visto envuelto.

Es así que tomó la decisión de no interpretar más dicha canción, y mejor prefirió honrar a Selena.

Aseguró que sus amigos mexicanos fueron quienes le recomendaron la canción, la cual ahora forma parte de su gira internacional.