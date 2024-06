Virlan García es el cantante de regional mexicano que se encuentra de luto por el feminicidio de su hermana.

Se dio a conocer el asesinato de Diana Báez de 29 años de edad, hermana del cantante Virlan García.

De acuerdo a los primeros reportes, el cuerpo de la joven fue hallado por la mañana del miércoles 5 de junio en su domicilio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Vecinos de la joven fallecida reportaron incendio en el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Jesús Virlan Baéz García mejor conocido como Virlan García es un compositor y cantante de música norteña, banda y corridos.

Ha alcanzado su fama por su indiscutible talento y al manejo que ha hecho de sus producciones a través de las redes sociales y plataformas digitales.

El cantante nació en Guasave, Sinaloa, sin embargo, el cantante se crió en Tijuana, Baja California y actualmente reside en San Luis Río Colorado, Sonora.

Virlan García inició su carrera como solista en 2015 y desde entonces ha ido escalando dentro de la industria de la música regional mexicana.

Su éxito “En donde esta tu amor” publicado en febrero 2018 tiene más de 235 millones de descargas.

No obstante, aumentó su notoriedad y la preferencia del público gracias a la canción “Cambio mi suerte” que es de su propia autoría.

Y le abrió las puertas comerciales en mercados norteamericanos y de México.

Ha sido una de las canciones que se ha mantenido entre las favoritas de la audiencia en el Top 50 en el regional mexicano monitor latino- USA.

Virlan García cuenta con 800,000 oyentes mensuales en Spotify y las ciudades que más escuchan música son México, Guadalajara, Los Ángeles.

El cantante busca fortalecer su carrera musical, constituyendo su lugar dentro de la industria.

Virlan García nació un 28 de julio de 1997, por lo que en la actualidad tiene 27 años de edad.

De acuerdo a su perfil de Instagram, Virlan García no tiene pareja sentimental.

Virlan García es del signo zodiacal Leo y su elemento es fuego.

Virlan García no tiene hijos.

Se desconoce el grado de estudios de Virlan García.

Además de su talento en la interpretación, Virlan García se destaca en la composición.

Grandes artistas del género regional mexicano ya han grabado temas de su autoría, como Gerardo Ortiz quien le grabo “Fuego Cruzado”.

Los primeros sencillos de Virlan García fueron:

Dichas canciones fueron su carta de presentación con las cuales logró ganar notoriedad en su país natal.

La familia del centante Virlan García se encuentra de luto tras dar a conocer el feminicidio de Diana Baéz.

Según los primeros reportes se dio a conocer que la joven fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental, quien habría intentado encubrir el crimen mediante un incendio.

El cuerpo de Diana Báez fue encontrado por los bomberos rurales al acudir a apagar el incendio de un domicilio en San Luis Río Colorado, Sonora.

Los bomberos al entrar a la vivienda que presentaba una densa columna de humo, descubrieron el cuerpo sobre un colchón de una recamara.

Presentaba varias puñaladas en la espalda.

Las autoridades informaron que el presunto responsable, identificado como la pareja sentimental de la víctima, quien también era su entrenador de gimnasio.

Intento ocultar el asesinato provocando el incendio en el domicilio de Diana Báez.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora investiga el crimen, que parece ser fue un feminicidio y el sospechoso se encuentra detenido.

Virlan García ha emitido una publicación en redes sociales en donde confirma la muerte de su hermana, Diana Báez.

Dejando entrever que sus diferencias familiares fue el motivo por el cual no mantuvieron una cercanía, mismo que el cantante se arrepiente.

“Tu no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera mas cruel y cobarde, tantas veces me hablaste y por orgullo no te conteste por las diferencias y problemáticas familiares que nos dividían, hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando mas me necesitabas y mas cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno...”