Ricky Yocupicio es un cantante y vocalista de Banda El Recodo, quien se volvió viral tras pedir ayuda a sus seguidores para localizar a su sobrino de 11 años.

Autoridades confirmaron la localización del menor, quien aparentemente estaba en custodia de su madre; en redes sociales señalaron al hermano de Ricky Yocupicio de tener denuncias por violencia familiar.

¿Quién es Ricky Yocupicio? Vocalista de Banda El Recodo

Ricardo Yocupicio Ulloa es un músico originario de Sonora y actual vocalista de Banda El Recodo.

Inició su carrera en La Voz México y en 2018 se convirtió en uno de los cantantes de El Recodo.

Ricky Yocupicio, integrante de Banda El Recodo (Instagram/@rickyrecodo)

¿Qué edad tiene Ricky Yocupicio?

Ricky Yocupicio nació el 7 de febrero de 1994; actualmente tiene 32 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ricky Yocupicio?

Ricky Yocupicio no está casado, pero se comprometió con una mujer llamada Michelle en 2025.

¿Qué signo zodiacal es Ricky Yocupicio?

Ricky Yocupicio es Acuario.

Ricky Yocupicio, vocalista de Banda El Recodo (Instagram/@rickyrecodo)

¿Cuántos hijos tiene Ricky Yocupicio?

No hay información de que Ricky Yocupicio tenga hijos.

¿Qué estudió Ricky Yocupicio?

Ricky Yocupicio estudió en el Centro de Capacitación Artística en la CDMX.

¿En qué ha trabajado Ricky Yocupicio?

Ricky Yocupicio inició su carrera en la banda Furioza de Monterrey, en 2012 participó en La Voz México y estuvo en el equipo de Jenny Rivera.

En 2018 se integró a Banda el Recodo para sustituir a Charly Pérez.