Luego de que Enrique Guzmán, de 80 años de edad, informara que el proyecto Eternas Tour se canceló porque Fey, quería hacer playback, compañeros de la cantante -de 49 años de edad- la defienden.

Apio Quijano, de 45 años de edad, asegura que todos los artistas y grupos musicales que forman parte de los 90′s Pop Tour cantan en vivo, incluida Fey, quien ha sido parte del proyecto en algunas ocasiones.

“Cantamos en vivo, obviamente todos los artistas, el que tú me digas en el mundo, cuando se habla de coros pues sí hay un playback que aporta para que se oiga y se escuche más fuerte”, dice Apio Quijano en defensa de Fey.

Así como argumenta que en los 90′s Pop Tour son más de 25 voces por lo que es complicado para el ingeniero de audio manejar canal por canal. “Es una locura”, insiste.

Apio Quijano (Agencia México)

No obstante, comprende que Alejandra Guzmán, de 55 años de edad, quiera que canten en vivo pues como público se espera una experiencia diferente a la de escuchar un disco.

Pero, con la intención de no dejar mal parada a Fey, agrega: “Al menos que la situación en donde tú te encuentres no dé para que realmente lo puedas hacer en vivo, entonces en lugar de que te ayude (el playback) te pueda perjudicar y te friegue como artista”, añadió a través de Chisme No Like.

Alejandra Guzmán y Fey (@laguzmanmx / Instagram)

María Karunna de Caló también defiende a Fey de rumores de que hace playback

Por su parte, María Karunna, de 49 años de edad, integrante del grupo Caló, asegura que Fey sí canta en vivo.

“Las veces que hemos trabajado juntas, canta en vivo, o sea, cuando estuvo en las primeras etapas del 90′s Pop Tour, de hecho, Maya y yo hacíamos dos colaboraciones con ella, que era Azúcar Amargo y Te pertenezco, y cantaba en vivo”, declaró a los micrófonos de Ventaneando.

Por su parte, Fey no ha hablado al respecto y tampoco ha negado sus intenciones de cobrar más que Alejandra Guzmán pese a que la rockera la invitó a la gira.