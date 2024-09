Durante una rueda de prensa, Fey -de 51 años de edad- se declaró “la reina de los divorcios”.

Y es que Fey reveló ya no creer en las relaciones para toda la vida; sin embargo, no está en contra de involucrarse con alguien.

Pues de acuerdo con la cantante mexicana, todo lo que está relacionado con el amor le encanta.

Sin embargo, actualmente Fey estaría en una etapa de su vida en la que busca tener más y diferentes experiencias.

En una rueda de prensa para promocionar sus nuevos proyectos, Fey fue cuestionada sobre su vida sentimental.

A pesar de que la carrera artística de Fey ha estado ligada al amor, la cantante se declaró “la reina de los divorcios”.

Sin embargo, haber vivido 3 separaciones no desilusionaron a la famosa, quien aseguró que le “encanta el amor” y todo lo que se relaciona con el sentimiento.

“La reina de los divorcios. Yo feliz, me encanta el amor, me encanta la pareja, me encantan los matrimonios, lo demás no tanto. Pero ya lo sé lidiar, sé dar consejos”

Fey