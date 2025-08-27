Anna Kournikova y Enrique Iglesias -de 50 años de edad-están listos para agrandar la familia con un nuevo integrante.

De acuerdo con la revista española ¡Hola!, Anna Kournikova y Enrique Iglesias están en la espera de su cuarto hijo.

¿Quién es Anna Kournikova?

Anna Kournikova es una extenista y modelo rusa nacida en Moscú el 7 de junio de 1981.

Anna Kournikova cobró relevancia desde muy temprana edad en el mundo del tenis, iniciando su carrera profesional a los 14 años.

Anna Kournikova (Instagram annakournikova / Instagram annakournikova)

Además de poseer talento en la raqueta, Anna Kournikova también figuró como una de las figuras más atractivas en el deporte.

Anna Kournikova participó en numerosos torneos de tenis, donde ganó 16 títulos dobles y alcanzó la primera posición del ranking mundial en esa categoría.

Anna Kournikova se convirtió en una personalidad pública y consiguió contratos con marcas reconocidas a nivel mundial

No obstante, las lesiones y la incesante cobertura mediática la impulsaron a retirarse en 2003, a los 21 años.

¿Qué edad tiene Anna Kournikova?

Anna Kournikova tiene en la actualidad 44 años de edad.

¿Quién es el esposo de Anna Kournikova?

Anna Kournikova mantiene una relación de más 24 años con Enrique Iglesias.

Aunque la pareja nunca se ha casado, permanecen juntos, residiendo en Miami, formando una linda familia fuera del ojo público.

Anna Kournikova (Instagram annakournikova / Instagram annakournikova)

¿Qué signo zodiacal es Anna Kournikova?

Anna Kournikova pertenece al signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Anna Kournikova?

Anna Kournikova tiene 3 hijos, los mellizos, Nicholas y Lucy, y Mary, frutos de su relación con Enrique Iglesias.

Anna Kournikova (Instagram annakournikova / Instagram annakournikova)

¿Qué estudió Anna Kournikova?

Anna Kournikova no estudió formalmente una carrera, sino que se formó como tenista en la academia de tenis de Nick Bollettieri en Miami, Florida.

¿En qué ha trabajado Anna Kournikova?

Anna Kournikova ha destacado su exitosa carrera como tenista profesional, alcanzando el número uno del mundo,

Tras su retiro, desarrolló una carrera como modelo, apareciendo en portadas de revistas y trabajando en publicidad.

Además, Anna Kournikova ha sido embajadora de programas de caridad y entrenadora en televisión.

Anna Kournikova (Instagram annakournikova / Instagram annakournikova)

Anna Kournikova y Enrique Iglesias esperan a su cuarto hijo

Anna Kournikova y Enrique Iglesias se convertirán en padres por cuarta ocasión.

Fuentes cercanas a la pareja revelaron a la revista ¡Hola! que Anna Kournikova y Enrique Iglesias están esperando a su cuarto hijo.

La publicación detalla que Anna Kournikova y Enrique Iglesias están “muy ilusionados” con un nuevo miembro a su familia.

Recientemente, Anna Kournikova fue captada en Miami con sus hijos, luciendo aparentemente un vientre de embarazada.

La extenista y modelo lució un look deportivo, pero llamó la atención su baby bum que intentó ocultar bajo una sudadera.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias llevan una vida fuera de los reflectores, por lo que se desconoce si la pareja anunciará su embarazo.