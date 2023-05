Chino Pacas, también conocido como Chinito Pacas, con solo 16 años de edad, es a quienes muchos le apuestan para despojar a Peso Pluma del reinado.

A través de TikTok, como un tiro de suerte, Chino Pacas subió una canción para ver la respuesta de la gente, pero nunca se imaginó que de ahí saldría su primer hit.

Seguramente has escuchado “El gordo trae el mando”, pues es la canción que Cristian Humberto Ávila Ortega, como es el nombre de Chino Pacas, logró posicionar junto a cantantes de talla mundial.

Y si no te suena, acá te dejamos el verso más popular que abunda en TikTok.

Si Peso Pluma -de 23 años de edad- ha logrado llamar la atención por su corta edad y el éxito que obtenido. Lo mismo pasa con Chino Pacas.

Pese a que Chino Pacas va empezando en el ámbito musical, ya lo respalda el éxito de Fuerza Regida, y promete ser uno de los grandes en los corridos tumbados, aunque él define su estilo como corrido urbano.

Chino Pacas es mexicano, pues nació en Apaseo El Alto, Guanajuato, pero a los 12 años de edad, se mudó a Estados Unidos con su mamá, “siguiendo el sueño (americano)”.

El Chino Pacas se desempeñaba en el ámbito de la construcción en Tampa, Florida, pero anteriormente en su colonia natal en México, formó parte del coro de la iglesia.

El propio Chino Pacas cuenta que al ver a Natanael Cano le gustó su música y se dio cuenta que ese estilo sí era aceptado, por lo que decidió experimentar.

El cantante de corridos tumbados escribió quince canciones y por medio de TikTok -sin mánager, representante o disquera- subió “una randoom”.

Fue ahí que “El gordo trae el mando” pegó como su primer gran canción y la única que subió a TikTok.

Chino Pacas tiene dos años dedicándose a los corridos tumbados al cien por ciento, y cuatro años tocando la guitarra.

Chino Pacas contó que “El gordo trae el mando” fue el primer corrido que subió a internet y que le pegó. Gracias a este, el vocalista de Fuerza Regida lo buscó y lo firmó en su disquera.

Todo surgió muy rápido, el éxito de Chino Pacas se subió a TikTok “sin video ni nada, nada más así”, pero Jesús Ortiz -de 25 años de edad- detectó talento y lo buscó.

“Ya me había mandado mensaje por Instagram, pero yo no había visto, me estuvo también marcando por teléfono, hasta que vi mis mensajes y lo tenía a él diciendo -contéstame te estoy llamando”.

Chino Pacas, cantante.