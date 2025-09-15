Carmen María es el nombre de la quinta finalista de México Canta, programa que tuvo lugar el domingo 14 de septiembre de 2025.

La talentosa joven fue una de las representantes de la Zona Centro para el reality show de canto.

¿Quién es Carmen María?

Carmen María es una participante del concurso México Canta originaria de Tijuana.

Carmen María ha logrado forjar sus primeros pasos en el mundo de la música, pasión que comparte activamente en sus redes sociales.

Carmen María (Instagram | @carmenmariaoficial)

En su canal de YouTube Carmen María cuenta con poco más de 18 mil suscriptores.

Mientras que en Instagram la cantante suma 112 mil seguidores.

En cuanto a su estilo musical, Carmen María suele combinar géneros tradicionales como contemporáneos.

Lo que le da un toque original y fresco a sus interpretaciones y composiciones.

¿Cuántos años tiene Carmen María?

Se sabe que Carmen María tiene 32 años de edad.

¿Quién es el esposo de Carmen María?

No hay información respecto a la vida sentimental de Carmen María.

¿Qué signo zodiacal es Carmen María?

No hay fecha de nacimiento conocida de Carmen María, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Quiénes son los hijos de Carmen María?

Carmen María no tiene hijos.

¿Qué estudió Carmen María?

Se desconoce el grado académico o las escuelas en las que Carmen María haya llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Carmen María?

Carmen María es una cantautora mexicana.

Carmen María (Instagram | @carmenmariaoficial)

Carmen María es la quinta finalista de México Canta

El domingo 14 de septiembre se llevó a cabo la quinta final del programa México Canta.

La noche estuvo llena de interpretaciones de jóvenes mexicanos con gran talento para la música.

Sin embargo, quien destacó entre los jueces fue la joven Carmen María.

Durante su presentación, la cantante interpretó un tema de su autoría titulado “Ahí pa’ la otra”.

México Canta es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura de México que busca promover el talento musical entre jóvenes promesas de la música.