Este es el significado de la letra de Los Caminos de la Vida, canción de Omar Geles que cuenta una triste historia.

El mundo de la música se despide de una de sus figuras más emblemáticas, Omar Geles murió a los 57 años de edad tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Con ello, sus seguidores recordaron algunos de los éxitos que marcaron la carrera del compositor, entre ellos, la canción Los Caminos de la Vida.

De acuerdo con fuentes cercanas, Omar Geles fue ingresado de emergencia en la Clínica Erasmo de Valledupar después de sufrir el paro respiratorio mientras jugaba pádel, un deporte que había comenzado a practicar recientemente.

El significado de Los Caminos de la Vida, canción de Omar Geles que cuenta una historia triste

La noticia de la muerte de Omar Geles se propagó en las redes sociales, donde fanáticos y personalidades del mundo de la música expresaron su tristeza por su pérdida.

El compositor era conocido no solo por su talento, sino también por su carisma y su contribución al folclore vallenato.

Omar Geles, autor de "Los Caminos de la Vida". (@omargeles)

Con ello, varios fans recuerdan con mucho cariño la canción Los Caminos de la Vida, el tema más exitoso de su repertorio que fue grabado en 1993.

Los Caminos de la Vida tiene como historia principal las dificultades que Omar Geles vivió con su madre y hermanos durante su infancia.

Por lo que en más de una oportunidad el compositor afirmó que ese era el mayor homenaje que podría haberle hecho en en vida a su progenitora, Hilda Suárez Castilla.

La canción la compuso al recordar las dificultades de su niñez, la escasez y la falta de un padre que partió sin regresar.

Omar Geles escribió esta letra en un cuaderno de hojas amarillas en 1992, sin saber que se convertiría en una de las dos canciones del vallenato colombiano más escuchadas.

Era tal importancia y el amor que sentía Omar Geles por su madre, que durante una entrevista aseguró que ella era el motor de su vida.

Hilda, mamá de Omar Geles, en quien se inspiró para "Los Caminos de la Vida". (omargeles / Tomada de video)

Letra completa de Los Caminos de la Vida de Omar Geles

Los Caminos de la Vida es la composición más relevante de Omar Geles, el compositor y cantante de vallenato que murió el martes 21 de mayo. Esta es la letra completa:

Los caminos de la vida

No son lo que yo pensaba

No son lo que yo creía

No son lo que imaginaba

Los caminos de la vida

Son muy difícil de andarlos

Difícil de caminarlos

Y no encuentro la salida

Yo pensaba que la vida era distinta

Cuando era chiquitito yo creía

Que las cosas eran fácil como ayer

Que mi madre preocupada se esmeraba

Por darme todo lo que necesitaba

Y hoy me doy cuenta que tanto así no es

Porque a mi madre la veo cansada

De trabajar por mi hermano y por mí

Y ahora con ganas quisiera ayudarla

Y por ella la peleo hasta el fin

Por ella lucharé hasta que me muera

Y por ella no me quiero morir

Tampoco que se me muera mi vieja

Pero yo sé que el destino es así

Los caminos de la vida

No son lo que yo esperaba

No son lo que yo creía

No son lo que imaginaba

Los caminos de la vida

Son muy difícil de andarlos

Difícil de caminarlos

Y no encuentro la salida

Yo pensaba que la vida era distinta

Y cuando era chiquitito yo creía

Que las cosas eran fácil como ayer

Que mi madre preocupada se esmeraba

Por darme todo lo que necesitaba

Y hoy me doy cuenta que tanto así no es

Porque a mi madre la veo cansada

De trabajar por mi hermano y por mí

Y ahora con ganas quisiera ayudarla

Y por ella la peleo hasta el fin

Por ella lucharé hasta que me muera

Y por ella no me quiero morirTampoco que se me muera mi vieja

Pero yo sé que el destino es así

Los caminos de la vida

No son lo que yo esperaba

No son lo que yo creía

No son lo que imaginaba

Los caminos de la vida

Son muy difícil de andarlos

Difícil de caminarlos

Y no encuentro la salida

Los caminos de la vida

No son lo que yo esperaba

No son lo que yo creía

No son lo que imaginaba

Los caminos de la vida

Son muy difícil de andarlos

Difícil de caminarlos

Y no encuentro la salida