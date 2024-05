Anitta -de 31 años de edad- lanzó una nueva canción llamada Aceita donde habla de la santería.

Anitta ha desatado controversia en redes sociales luego de sincerarse sobre sus creencias religiosas, lo que ha provocado una abrupta pérdida de seguidores.

Además de que sorprendió con su nueva canción y video musical Aceita, en el que muestra algunos rituales de su religión, la santería.

A pesar de las críticas, la cantante se ha mantenido firme en su posición y ha expresado su orgullo por esta parte de su vida.

Anitta lanza la canción más polémica de su carrera Aceita donde habla de la santería (Especial / Captura de pantalla)

Anitta siempre se ha mostrado tal y como es en cada uno de sus proyectos musicales, pues no le importa el que dirán.

Por eso mismo, la cantante ha lanzado de manera oficial el video musical de Aceita, en donde vemos algunos de los rituales de su religión, la santería.

En este, Anitta aprovecha para compartir aspectos íntimos de su práctica religiosa conocida como “Yoruba”, tradición espiritual heredada a Brasil desde África Occidental.

De este modo, en las demás imágenes de Aceita se le ve practicando algunos de los rituales; desde una limpieza con agua limpia, hasta los rezos a las vírgenes.

Desde que la artista anunció que en este video iba a tratar el tema de la santería, ha perdido millones de seguidores, ya que sus fans no tomaron bien la revelación.

Anitta ha declarado que su nuevo sencillo Aceita es un proyecto que trae matices del género musical 100% brasileño, marcando su recorrido como persona y artista.

Aceita forma parte del disco “Funk Generation” que Anitta lanzó a finales de abril con 15 canciones en total.

Letra en español de la nueva canción Aceita de Anitta

El nuevo video de Anitta ha generado revuelo, pues se trata de una producción en donde honra sus raíces brasileñas con su sencillo Aceita.

Esta es la letra completa en español de Aceita:

Don’t think you know

Como me llaman a mi

I don’t think you know

Como me llaman a mi

Soy la vagamunda

Que se está buscando la funda

Y dice las verdades

Con mirada profunda

La que se monta en el barco

Aunque se hunda

Y el cuarto de tu novio lo inunda

Salí de la favela

Parezco de novela Italia, tomando tè con Donatella

Music, movies, show, pasarela

Mi ex dijo que estaba bonita en Coachella

La más mala del cuento

La más mala

La más mala del cuento

La más mala

Go

I don’t think you know

Como me llaman a mi

I don’t think you know

Como me llaman a mi

Fashion, exótica, perra, rebeld

Soy mi propia jefa

No ladra el que muerde

Pagan en euros pa’ verme

Yo decido encima de quién

Voy a moverme

Oh, yo me muero así

Nunca voy a cambiar Oh,

Que yo me muero así

Nunca voy a cambiar

No es tan difícil de aceptar

I don’t think you know

Como me llaman a mi

I don’t think you know

Como me llaman a mi

Go

I don’t think you know

Como me llaman a mi

I don’t think you know

Como me llaman a mi