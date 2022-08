Hace seis días, la macroplaza de Monterrey fue la encargada de hacer un homenaje a Celso Piña, a tres años de su muerte a los 66 años de edad.

Y así como se busca el significado verdadero de “Como una novela” de los Acosta, ahora surgió la duda sobre “Los Caminos de la Vida” de Celso Piña.

La realidad es que esta composición tiene un sorprendente historia detrás, misma que dio paso al reconocimiento de Celso Piña y su habilidad con el acordeón.

Celso Piña, músico. (Christian Palma / Cuartoscuro)

Te compartimos la historia que inspiró “Los Camino de la Vida”, y quién es el verdadero compositor de la exitosa canción que pone a todos a bailar en las fiestas.

La historia de lucha detrás de “Los Caminos de la Vida” que popularizó a Celso Piña

Como ya es de costumbre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deja un mensaje con un poema o una canción conferencia tras conferencia, en una de ellas tocó a “Los Caminos de la Vida”.

Esta canción si bien no es compuesta por Celso Piña, quien murió el 21 de agosto de 2019, es la que lo lanzó a la fama y dio a conocer sus dotes con el acordeón.

“Los Caminos de la Vida” tiene una sorprendente historia detrás, es decir, tal como sucede en las películas, es basada en hechos reales. Acá lo que inspiró a la canción.

La canción narra lo que el autor vivió en carne propia en su natal Colombia.

Este se enfrentó a duras adversidades durante su niñez, tales como el abandono de su padre y lo que comúnmente pasa; una madre criando a sus hijos sola.

Y aunque la canción narra “Los Caminos de la Vida” que se tienen que atravesar, el autor hace especial énfasis a su madre y lo valiente que fue ante lo que pasaba en su vida.

Además, en lo que él no vio de la vida igual desde la niñez hasta ser adulto; pues en esta segunda etapa valoró todo lo que su madre hizo por su familia.

“Cuando la escuché lloré porque en pocos minutos contó todo el trabajo que pasé para criar a mis hijos. Respecto a la ausencia del papá yo lo dejé porque él quería tener dos mujeres y así no era”. Por eso luché por sacarlos adelante y hoy tengo unos hijos agradecidos”. Hilda, madre del compositor de "Los Caminos de la Vida".

Hilda, mamá de Omar Geles, en quien se inspiró para "Los Caminos de la Vida". (omargeles / Tomada de video)

“Los Caminos de la Vida” canción que hizo famoso a Celso Piña ¿habla de la lucha de una madre? Esto dice la letra

“Los Caminos de la Vida” ¿Verdaderamente narra la historia detrás de una madre luchadora? Te contamos qué dice la letra completa de la canción a la que Celso Piña le metió su don.

“Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos y no encuentro la salida". "Los Caminos de la Vida", canción de Omar Geles.

“Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito yo creía Que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena se esmeraba Por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es Por que mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja ¡Pero que va! si el destino es así”. "Los Caminos de la Vida", canción de Omar Geles.

“Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida”. "Los Caminos de la Vida", canción de Omar Geles.

“Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde que llegue la despedida Un amigo me decía: recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron y no le alcanzó la vida”. "Los Caminos de la Vida", canción de Omar Geles.

“Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guíes al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvide ese mar de sufrimientos Y que de ella se aparte todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar”. "Los Caminos de la Vida", canción de Omar Geles.

“Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes todo va a cambiar Yo sufro mucho madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Por que tú no mereces sufrir más”. "Los Caminos de la Vida", canción de Omar Geles.

“Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminar los y no encuentro la salida”. "Los Caminos de la Vida", canción de Omar Geles.

¿Quién es el cantante original de “Los Caminos de la Vida” que popularizó Celso Piña?

No, Celso Piña no es el autor de “Los Caminos de la Vida”, la canción gustó a tantas que el ‘rebelde del acordeón’ no fue el único que hizo un cover del vallenato colombiano.

El autor de “Los Caminos de la Vida” y quien también la cantó junto a Los Diablos Vallenatos y Miguel Morales, es Omar Geles de 55 años de edad.

Omar Geles nacido en Colombia, compuso la aplaudida y bailable canción en 1992, “en cuaderno de hojas amarillentas”.

Omar Geles, autor de "Los Caminos de la Vida". (@omargeles)

Según se sabe, Omar Geles dio “Los Caminos de la Vida” al Binomio de Oro, pero más tarde (1993) él mismo la grabó y la popularizó, hasta llegar al hit que hoy todos conocemos.

“Nunca pensé que la canción se metiera en el corazón de todos, pero sigue sonando y eso me llena el corazón y más sabiendo que es para mi vieja Hilda”. Omar Geles, autor de "Los Caminos de la Vida".

Omar Geles, autor de "Los Caminos de la Vida". (@omargeles)

“Los Caminos de la Vida” es una canción que no solo Celso Piña ha cantado, también otros famosos artistas como:

Vicentico

Los Ángeles Azules

Paula Arenas

Lila Downs

Los Dinos

Camboy Estevez

Alexander Acha

Dulce María

Con información de ‘El Heraldo’, periodista Diego Londoño, ‘Por Esto’, ‘Radio Nacional de Colombia’ y ‘Musicxmatch’.