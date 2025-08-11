Por Día del Hip Hop, recordamos Gangsta’s Paradise de Coolio, un himno del rap de los 90, hasta la actualidad.
Acá te compartimos la letra en español, el video en YouTube y su significado social y cultural.
Letra completa en español y video en YouTube de Gangsta’s Paradise de Coolio
Te compartimos la letra en español y el video en YouTube de Gangsta’s Paradise de Coolio:
Mientras camino por el valle de la sombra de muerte
Echo un vistazo a mi vida, y me doy cuenta de que no queda nada
Porque llevo tanto tiempo riendo y explotando
Que incluso mi madre piensa que estoy loco
Pero nunca me he peleado con un hombre que no lo mereciera
Que yo sea tratado como un vago sabes que no es oído
Será mejor que mires cómo hablas y por dónde caminas
O tú y tus amigos pueden rayar una linea en yeso
Realmente odio tropezar, pero tengo que localizar
Mientras graznan, me veo en el humo de la pistola
Tonto, soy el tipo que los pequeños hombres quieren ser
De rodillas en la noche, rezando a la luz de la calle
Han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso de los gángsters
Han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso de los gángsters
Seguimos pasando la mayor parte
de nuestras vidas viviendo en el paraíso de los gangsters
Seguimos pasando la mayor parte de nuestras vidas viviendo en el paraíso de los gángsters
Mira la situación a la que me tienen sometido
No puedo vivir una vida normal, fui criado por la calle
Tengo que estar abajo con la barra de los encapuchados
Demasiado ver la televisión me hizo perseguir los sueños
Soy un tonto educado con dinero en mi mente
Tengo mi diez en la mano y un brillo en los ojos
Soy un gángster con un conjunto de viajes de placer
Y mis amigos están abajo, así que no provoques mi ira
Tonto, la muerte no está más allá de un latido de corazón
Estoy viviendo la vida de hacer o morir, ¿qué puedo decir?
Ahora tengo 23 años, ¿pero viviré para ver los 24?
Tal y como van las cosas, no sé
Dime por qué estamos tan ciegos
Que a los únicos que lastimamos somos a ti y a mi
Han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso de los gángsters
Han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso de los gángsters
Seguimos pasando la mayor parte de nuestras vidas viviendo en el paraíso de los gángsters
Seguimos pasando la mayor parte de nuestras vidas viviendo en el paraíso de los gángsters
Poder y dinero, dinero y poder
Minuto tras minuto, hora tras hora
Todo el mundo está corriendo, pero la mitad no está mirando
Está pasando en la cocina, pero no sé lo que se está cocinando
Dicen que tengo que aprender, pero nadie está aquí para enseñarme
Si no pueden entenderlo, ¿cómo pueden alcanzarme?
Creo que no pueden, creo que no lo harán
Supongo que se adelantan, por eso sé que mi vida no tiene suerte, ¡tonto!
Han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso de los gángsters
Han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso de los gángsters
Seguimos pasando la mayor parte de nuestras vidas viviendo en el paraíso de los gángsters
Seguimos pasando la mayor parte de nuestras vidas viviendo en el paraíso de los gángsters
Dime por qué estamos tan ciegos
Que a los únicos que lastimamos somos a ti y a mi
Dime por qué estamos tan ciegos
Que a los únicos que lastimamos somos a ti y a mi
¿Qué significa la canción de Coolio “Gangsta’s Paradise”?
La canción Gangsta’s Paradise de Coolio, es una reflexión profunda y cruda sobre la vida en un entorno marcado por la violencia, el crimen y la desesperanza, particularmente en los barrios de Estados Unidos.
La canción, lanzada en 1995, formó parte de la banda sonora de la película Dangerous Minds.
El sencillo describe la realidad de un joven atrapado en el “paraíso de los gangsters”, un término que se refiere a los barrios donde la vida está dominada por pandillas, drogas y violencia.
Coolio habla de la lucha diaria por sobrevivir en un entorno sin estabilidad.
La letra refleja un sentimiento de frustración y resignación por permanecer atrapado en un ciclo sin salida, pero también un deseo de cambio.
Gangsta’s Paradise muestra el lado más crudo y hostil de esta forma de vida, mostrando sus consecuencias emocionales y sociales.