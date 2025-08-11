Por Día del Hip Hop, recordamos Gangsta’s Paradise de Coolio, un himno del rap de los 90, hasta la actualidad.

Mientras camino por el valle de la sombra de muerte

Echo un vistazo a mi vida, y me doy cuenta de que no queda nada

Porque llevo tanto tiempo riendo y explotando

Que incluso mi madre piensa que estoy loco

Pero nunca me he peleado con un hombre que no lo mereciera

Que yo sea tratado como un vago sabes que no es oído

Será mejor que mires cómo hablas y por dónde caminas

O tú y tus amigos pueden rayar una linea en yeso

Realmente odio tropezar, pero tengo que localizar

Mientras graznan, me veo en el humo de la pistola

Tonto, soy el tipo que los pequeños hombres quieren ser

De rodillas en la noche, rezando a la luz de la calle

Han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso de los gángsters

Han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso de los gángsters

Seguimos pasando la mayor parte

de nuestras vidas viviendo en el paraíso de los gangsters

Seguimos pasando la mayor parte de nuestras vidas viviendo en el paraíso de los gángsters

Mira la situación a la que me tienen sometido

No puedo vivir una vida normal, fui criado por la calle

Tengo que estar abajo con la barra de los encapuchados

Demasiado ver la televisión me hizo perseguir los sueños

Soy un tonto educado con dinero en mi mente

Tengo mi diez en la mano y un brillo en los ojos

Soy un gángster con un conjunto de viajes de placer

Y mis amigos están abajo, así que no provoques mi ira

Tonto, la muerte no está más allá de un latido de corazón

Estoy viviendo la vida de hacer o morir, ¿qué puedo decir?

Ahora tengo 23 años, ¿pero viviré para ver los 24?

Tal y como van las cosas, no sé

Dime por qué estamos tan ciegos

Que a los únicos que lastimamos somos a ti y a mi

Han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso de los gángsters

Han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso de los gángsters

Seguimos pasando la mayor parte de nuestras vidas viviendo en el paraíso de los gángsters

Seguimos pasando la mayor parte de nuestras vidas viviendo en el paraíso de los gángsters

Poder y dinero, dinero y poder

Minuto tras minuto, hora tras hora

Todo el mundo está corriendo, pero la mitad no está mirando

Está pasando en la cocina, pero no sé lo que se está cocinando

Dicen que tengo que aprender, pero nadie está aquí para enseñarme

Si no pueden entenderlo, ¿cómo pueden alcanzarme?

Creo que no pueden, creo que no lo harán

Supongo que se adelantan, por eso sé que mi vida no tiene suerte, ¡tonto!

Han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso de los gángsters

Han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en el paraíso de los gángsters

Seguimos pasando la mayor parte de nuestras vidas viviendo en el paraíso de los gángsters

Seguimos pasando la mayor parte de nuestras vidas viviendo en el paraíso de los gángsters

Dime por qué estamos tan ciegos

Que a los únicos que lastimamos somos a ti y a mi

Dime por qué estamos tan ciegos

Que a los únicos que lastimamos somos a ti y a mi

¿Qué significa la canción de Coolio “Gangsta’s Paradise”?

La canción Gangsta’s Paradise de Coolio, es una reflexión profunda y cruda sobre la vida en un entorno marcado por la violencia, el crimen y la desesperanza, particularmente en los barrios de Estados Unidos.

La canción, lanzada en 1995, formó parte de la banda sonora de la película Dangerous Minds.

El sencillo describe la realidad de un joven atrapado en el “paraíso de los gangsters”, un término que se refiere a los barrios donde la vida está dominada por pandillas, drogas y violencia.

Coolio habla de la lucha diaria por sobrevivir en un entorno sin estabilidad.

La letra refleja un sentimiento de frustración y resignación por permanecer atrapado en un ciclo sin salida, pero también un deseo de cambio.

Gangsta’s Paradise muestra el lado más crudo y hostil de esta forma de vida, mostrando sus consecuencias emocionales y sociales.