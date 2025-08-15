En su nuevo álbum, Silvana Estrada -de 28 años de edad- le dedica Un rayo de luz a su mejor amigo, Jorge Tirado, quien murió en 2022.

De acuerdo a la cantante y compositora mexicana, esta canción la escribió en la casa de Chavela Vargas; acá te compartimos la letra y te contamos más.

Letra de Un rayo de luz, canción de Silvana Estrada

Ésta es la letra de la canción Un rayo de luz, de Silvana Estrada, sencillo dedicado a Jorge Tirado, su mejor amigo, quien murió en 2022:

Un rayo de luz entrando al cuarto vacío

Devuélvanme a mis amigos

El brillo del Sol ya no me arranca del frío

Devuélvanme a mis amigos

¿Cómo será de hermosa la muerte que nadie ha vuelto de allá?

¿Cómo será de frágil la suerte que siempre elegimos amar?

La noche llegará

Devuélvanme a mis amigos

La forma del mar se envuelve todo en suspiros

Devuélvanme a mis amigos

¿Cómo será hermosa la muerte que nadie ha vuelto de allá?

¿Cómo será de frágil la suerte que siempre volvemos amar?

¿Cómo será de hermosa la muerte que nadie ha vuelto de allá?

¿Cómo será de frágil la suerte que sólo nos queda llorar?

Silvana Estrada le dedica Un rayo de luz a su mejor amigo

En una entrevista para Sale el Sol, Silvana Estrada compartió, escribió su canción Un rayo de luz a su mejor amigo, Jorge Tirado, y a su hermano, Andrés Tirado, quienes murieron en 2022 y consideraba cercanos.

La artista expresa, este sencillo es una reconciliación y una “carta de amor” tras la pérdida de este importante vínculo.

A su vez, Silvana Estrada confiesa haber escrito Un rayo de luz en la casa de la cantante Chavela Vargas, con quien, expresa, compartieron el mismo dolor:

“La escribí (la canción) en la casa de Chavela Vargas (...) Chavela Vargas vivió más tiempo que todos sus amigos (...) Al final ella murió bastante sola (...) Yo sentí que estábamos en el mismo dolor...” Silvana Estrada

Silvana Estrada, cantante. (@silvanaestradab)

Un rayo de luz forma parte del nuevo álbum de Silvana Estrada

Un rayo de luz de Silvana Estrada, aún no sale de manera oficial, pues la canción fue presentada por primera vez en vivo en 2024.

Un rayo de luz versión estudio, saldrá el 17 de octubre de 2025 en el nuevo álbum de Silvana Estrada ‘Vendrán suaves lluvias’, con 10 nuevas canciones:

Cada día te extraño menos​ Dime Lila alelí Flores Good luck, good night Tregua Como un pájaro Un rayo de luz No te vayas sin saber El alma mía