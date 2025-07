¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán? Por esta razón va a reprogramar sus conciertos de 2025 y 2026

La carrera musical de Alejandra Guzmán ha dado un giro inesperado. La cantante se bajará de los escenarios este 2025.

Mediante un comunicado, Alejandra Guzmán anuncia la cancelación de los conciertos que tenía programados para este 2025.

Eventos musicales que reprogramará para el 2026, pero ¿qué le pasó a ’La Guzmán’?

A través de sus redes sociales, Alejandra Guzmán, de 57 años, informó a sus seguidores haber tomado una difícil decisión.

Alejandra Guzmán acaba de cancelar los conciertos que tenía programados para el 2025 y que reprogramará para el 2026.

Esto porque el pasado 18 de julio tras presentarse en Monterrey, fue intervenida quirúrgicamente por lo que su médico le pidió guardar reposo para una recuperación óptima.

Razón por la que hoy la cantante de éxitos como “Eternamente bella”, “Hacer el amor con otro”, y “Mala hierba”, hoy prioriza su salud.

"Con profundo respeto y agradecimiento por el cariño que siempre me han brindado a lo largo de mis tres décadas como artista, quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio. Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen"

Alejandra Guzmán