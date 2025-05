A casi medio año de la muerte de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán presumió una joya muy especial que se hizo con las cenizas de la ‘última diva del cine de oro mexicano’.

Sin embargo, cuando le preguntaron a la cantante de 57 años de edad sobre su hija Frida Sofía, confesó que ni se enteró de que había visitado México.

¿Qué hacía Frida Sofía -de 33 años- en el país tras varios años de ausencia? La herencia de Silvia Pinal era su objetivo.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán (Especial )

Alejandra Guzmán revela que convirtió las cenizas de Silvia Pinal en un diamante

Hace unos meses se rumoraba que Alejandra Guzmán y Frida Sofía estaban cerca de reconciliarse, pues incluso se habló de un reencuentro.

Sin embargo, las recientes declaraciones de Alejandra Guzmán a la revista TVNotas han descartado la posibilidad.

Y es que, Alejandra Guzmán comentó a la revista que no sabía del reciente viaje de su hija estuvo en México en el marco de las celebraciones por el Día de las Madres.

Silvia Pinal, actriz. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

"No sabía que estuvo aquí“: Alejandra Guzmán sobre visita de Frida Sofía a México

De lo que sí se enteró la rockera fue de los motivos que tuvo Frida Sofía para volver al país: Buscar parte de la herencia de Silvia Pinal.

“Está en su derecho. No sabía que estuvo aquí hasta que me dijo la albacea y pues nada más, yo ahorita estoy más con mi madre, con mi luto, con que es el primer Día de las Madres que no la tengo”, comentó Alejandra Guzmán.

La cantante dijo valorar mucho todo lo que le heredó en vida, como su amor por los escenarios.

Asimismo, Alejandra Guzmán reveló que convirtió las cenizas de su mamá en un diamante, lo que consideró que “sí es un buen regalo de madres”.

Frida Sofía / Alejandra Guzmán (Especial)

Frida Sofía no visitó a Alejandra Guzmán, pero sí convivió con la familia de su papá en México

Sobre la posibilidad de reencontrarse con Frida Sofía, Alejandra Guzmán dijo ignorar que planes tenía su hija.

Ante ello, muchos han

hecho notar que Alejandra Guzmán no sigue a su hija en redes sociales, pues Frida Sofía dio cuenta de varias de sus actividades en México a través de Instagram.

Entre ellas estuvieron la visita a sus familiares paternos, con quien Frida Sofía parece que se lleva muy bien y tienen gran cariño entre sí.