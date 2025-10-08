Alejandra Guzmán -de 57 años de edad- se tuvo que someter a una cirugía de emergencia por problemas de salud que viene arrastrando de hace tiempo.

Fue Pati Chapoy, en Ventaneando, quien habló del estado de salud de la cantante, asegurando que respondió bien al tratamiento y que se encuentra en recuperación.

Operan a Alejandra Guzmán de la columna vertebral

Fue durante el miércoles 8 de octubre que rumores comenzaron a circular en torno a Alejandra Guzmán y que había sido hospitalizada de emergencia.

De acuerdo con Pati Chapoy, la cantante tuvo que ser intervenida por problemas en su columna vertebral.

Alejandra Guzmán (Alejandra Guzmán / Facebook)

Pati Chapoy, incluso, recordó que hace dos meses sostuvo una entrevista con Alejandra Guzmán, quien le dijo estar padeciendo de hernias discales.

Al respecto, la titular de Ventaneando mencionó que se pudo tratar de una operación bastante delicada pero que, por fortuna, todo parece haber salido de la mejor manera.

Aún así, ni el equipo de la cantante ni sus familiares se han pronunciado al respecto del estado de salud de Alejandra Guzmán.

Por lo que se espera que en próximos días se den más detalles de la operación y de cómo ha evolucionado la recuperación de la cantante mexicana.

Los problemas de salud que ha tenido Alejandra Guzmán

Por desgracia para Alejandra Guzmán, desde el 2009 ha tenido que enfrentar diversas visitas al quirófano por múltiples problemas de salud:

2007: Diagnóstico de cáncer de mama

2009: Procedimiento estético fallido que le dejó secuelas graves

2016: Recibió dos prótesis de titanio en la cadera

2018: Fractura de cadera

2022: Hospitalizada por una infección bacteriana

Aún así, la cantante ha logrado recuperarse de cada una de las intervenciones a las que se ha sometido.

Sin embargo, la preocupación entre los fans se hizo latente con la noticia de su operación, por lo que le han deseado pronta recuperación a la cantante.