Hoy 18 de julio da inicio el Tomorrowland 2025, pero además se celebran las siguientes efemérides:

El aniversario luctuoso de Benito Juárez

Día Internacional de la Vaquita Marina

Día Mundial de la Escucha

Día internacional de Nelson Mandela

Ker Puja

Tal y como se dijo, este 18 de julio es el inicio del Tomorrowland 2025, el cual durará hasta el 27 de julio.

Otra de las efemérides de este 18 de julio es el aniversario luctuoso de Benito Juárez, expresidente de México.

También este 18 de julio es el Día Internacional de la Vaquita Marina, una de las varias fechas que hay en su honor.

Por otro lado, este 18 de julio es el Día Mundial de la Escucha, una efeméride creada por el Proyecto Mundial de la Escucha.

Asimismo es el Día internacional de Nelson Mandela, una fecha proclamada por la ONU desde el año 2010.

Y finalmente, este 18 de julio se celebra el Ker Puja en el estado de Tripura, al noreste de la India.

Hoy 18 de julio inicia el Tomorrowland 2025

Este 18 de julio inicia el festival musical Tomorrowland 2025 pese al incendió que ocurrió el pasado 17 de julio en el escenario principal.

Este año, el Tomorrowland 2025 durará desde este 18 de julio y hasta el próximo 27 de julio, en donde se darán cita más de 60 DJs y fans de la música electrónica.

Pues se considera que Tomorrowland es el festival más grande del mundo de música electrónica, el cual es celebrado en Boom en Flandes, Bélgica.

El festival Tomorrowland es organizado por los hermanos Manu Beers y Michiel Beers a través de su empresa We Are One World.

Se estima que anualmente hay más de 400 mil personas de casi 200 nacionalidades diferentes que se dan cita para disfrutar de lo mejor de la música electrónica.

Y en este 2025, un incendio consumió el escenario principal del Tomorrowland en Bélgica, justo dos días antes de que iniciara el festival musical.

Tomorrowland 2025 (Tomorrowland / Facebook)

Este 18 de julio es el aniversario luctuoso de Benito Juárez

Por otro lado, este 18 de julio es el aniversario luctuoso de Benito Juárez, quien falleció un día como hoy pero de 1872.

Benito Juárez García, también conocido como el “Benemérito de las Américas”, es recordado en este día por sus hazañas y contribuciones al país.

El ex presidente de México, quien también es recordado por su frase célebre: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, tuvo grandes contribuciones como las leyes de Reforma.

En este día, es decir en el aniversario luctuoso de Benito Juárez, se realizan diferentes actos y ceremonias para rendirle homenaje.

Este 2025, se cumplen 153 años del aniversario luctuoso de Benito Juárez, quien es considerado por muchos como el “mejor presidente” de México; pese a que hay historiadores que difieren con ello.

Moneda 100 pesos Benito Juárez (Especial)

El Día Internacional de la Vaquita Marina se celebra este 18 de julio

Otra de las efemérides que se celebran este 18 de julio es el Día Internacional de la Vaquita Marina, siendo una de las dos fechas en donde se conmemora a este animal marino.

Pues además del 18 de julio, también se celebra el Día de la Vaquita Marina el 5 de septiembre; ambos son proclamados por el Programa de las Naciones Unidas.

El Día Internacional de la Vaquita Marina de este 18 de julio intenta concientizar a la población sobre la protección y conservación de este animal.

Pues la vaquita marina es un mamífero acuático que está en peligro crítico de extinción, por lo que varias organizaciones invitan a tomar acciones para su protección.

Se estima que en el año 1997 había 570 especímenes de vaquitas marinas en todo el mundo; en 2015 solo quedaban 60.

En 2016 se contabilizaron 30 y actualmente se cree que solamente hay 10 ejemplares en todo el mundo.

La rápida extinción de la vaquita marina se debe principalmente a dos factores:

Malas políticas en la pesca de México

La búsqueda del buche de totoaba

El totoaba es un pez de 2 metros con un peso de 100 kilos al que en China se le atribuyen propiedades curativas casi milagrosas.

La vaquita está llegando a su fin. (Internet)

El Día Mundial de la Escucha es este 18 de julio

Finalmente, este 18 de julio es el Día Mundial de la Escucha, una efeméride organizada por el Proyecto Escucha en donde se explora la ecología acústica.

Esta efeméride se celebra en honor al natalicio de Raymond Murray Schafer, compositor y ambientalista canadiense quien es considerado como el fundador de la ecología acústica.

Schafer nació el 18 de julio de 1933, y se sabe que desarrolló el Proyecto de Paisaje Sonoro Mundial, en donde sentó las bases de la ecología acústica en la década de los 70.

Día Mundial de la Escucha (feey / Unsplash)

El 18 de julio es el Día internacional de Nelson Mandela

Otra de las efemérides que se celebran este 18 de julio es el Día internacional de Nelson Mandela, una efeméride proclamada en 2010 por la ONU.

El objetivo de esta efeméride no solo es honrar y celebrar los logros que realizó Nelson Mandela en pro de los derechos humanos.

Sino que el Día internacional de Nelson Mandela es una forma de demostrar que cualquier persona puede ser un detonante y un cambio dentro de sus comunidades y países con acciones sencillas.

Nelson Mandela realizó grandes aportes a Sudáfrica, de donde fue ex presidente y en donde promovió la cultura de la paz y la libertad.

El día se eligió al ser el aniversario del natalicio de Nelson Rolihlahla Mandela, quien nació un día como hoy pero de 1918.

Fue abogado, activista político contra el apartheid y el primer presidente negro de Sudáfrica durante 5 años, cuyo mandato ocurrió entre 1994 y 1999.

Nelson Mandela logró darle voz a las víctimas durante el régimen del apartheid y logró la aceptación entre la raza blanca y negra de Sudáfrica.

Nelson Mandela, personaje admirado por AMLO (Internet)

Este 18 de julio es el Ker Puja

Finalmente, este 18 de julio es el Ker Puja, una festividad celebrada en Tripura, al noreste de la India.

Esta es una festividad que dura dos días y medio para venerar a Ker, la deidad guardiana de Vastu Devata; este año se celebra del 18 al 20 de julio.

Durante la durante la Puja, los residentes se abstienen de cualquier tipo de celebración en Agartala, capital del estado.