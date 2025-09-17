La Secretaría de Relaciones Exteriores a nombre del Gobierno de México exigió a Israel no atacar la Flotilla Global Sumud, en la que viajan mexicanos con ayuda para la Franja de Gaza en Palestina.

Desde que zarparon el pasado 8 de septiembre para romper el bloqueo en la Franja de Gaza, la Flotilla Global Sumud ha sufrido diversos ataques con drones, por los que han responsabilizado a Israel.

Y es que pese a presumir que sí permitirán la ayuda humanitaria para Gaza, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha señalado que considerará terroristas a la Flotilla Global Sumud.

Gobierno de México exige a Israel no atacar la Flotilla Global Sumud con ayuda para Gaza

Fue mediante una publicación en redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a nombre del Gobierno de México, se sumó a una exigencia: no atacar la Flotilla Global Sumud.

En el breve mensaje, el Gobierno de México se sumó a las Secretarías de Relaciones Exteriores de los países que tienen connacionales en la Flotilla Global Sumud:

Bangladesh

Brasil

Colombia

Eslovenia

España

Indonesia

Irlanda

Libia Malasia

Maldivas

Pakistán

Qatar

Omán

Sudáfrica

Turquía

E hizo un llamado para evitar los actos de violencia contra la Flotilla Global Sumud, que se dirige a Gaza para prestar ayuda humanitaria por guerra de Hamás e Israel.

Gobierno de México exige no atacar la Flotilla Global Sumud (Captura de pantalla)

Aunque no mencionaron a Israel, el Gobierno de México y los otros países llamaron a respetar el derecho internacional, pero más importante, el derecho internacional humanitario.

Flotilla Global Sumud: Así va en su camino hacia Gaza con ayuda humanitaria

La Flotilla Global Sumud reconoció la petición de los 16 gobiernos, entre ellos el de México, para que avancen hacia Gaza con ayuda humanitaria que acusan, niega Israel.

Desde el domingo 14 de septiembre, la Flotilla Global Sumud habría reanudado su marcha después de estar varios días en aguas de Túnez, en donde sufrieron dos ataques.

Mientras que este martes 16 de septiembre, al menos 20 embarcaciones se sumaron a la Flotilla Global Sumud y se espera que otras provenientes de Italia y Grecia se unan.