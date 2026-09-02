Este jueves 3 de septiembre son los Premios Juventud 2026 y la transmisión en vivo desde México.
El Auditorio Starlite de Marbella, en España, será testigo de la premiación, siendo la primera vez que este evento se lleve a cabo en Europa.
Los Premios Juventud 2026 pueden verse desde México gratis y en vivo, estos son los detalles del evento:
- Fecha: 3 de septiembre
- Horario en México: En punto de las 17:00 horas
- Dónde ver: Canal 5 y ViX
Todo lo que tienes que saber de los Premios Juventud 2026
La celebración comenzará con Premios Juventud Backstage Livestream, una transmisión digital que mostrará contenido detrás de cámaras, reacciones y momentos previos a la ceremonia.
Posteriormente, Noche de Estrellas permitirá seguir la alfombra, conocer entrevistas con famosos y observar algunas de las primeras actividades relacionadas con la gala.
La ceremonia estará conducida por Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Jesús Vázquez, quienes acompañarán al público durante los reconocimientos, presentaciones musicales y momentos especiales.
Entre los nominados, Carin León encabeza la lista con 9 menciones, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, quienes acumulan 7 nominaciones cada uno.
La gala también entregará el reconocimiento especial “Agente de Cambio” a Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y Yandel, por sus trayectorias e impacto.
En el apartado musical, Quevedo debutará en los Premios Juventud con un popurrí de “Columbia”, “Al golpito” y “La graciosa”, tema que interpretará junto con Elvis Crespo.
Otro de los momentos previstos será la actuación de Farruko y Greeicy, quienes presentarán “Yapaque”, canción de EDM que alcanzó el primer lugar de Latin Airplay durante julio.