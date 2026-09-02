Este jueves 3 de septiembre son los Premios Juventud 2026 y la transmisión en vivo desde México.

El Auditorio Starlite de Marbella, en España, será testigo de la premiación, siendo la primera vez que este evento se lleve a cabo en Europa.

Los Premios Juventud 2026 pueden verse desde México gratis y en vivo, estos son los detalles del evento:

Fecha: 3 de septiembre

Horario en México: En punto de las 17:00 horas

Dónde ver: Canal 5 y ViX

Premios Juventud (Premios Juventud)

Todo lo que tienes que saber de los Premios Juventud 2026

La celebración comenzará con Premios Juventud Backstage Livestream, una transmisión digital que mostrará contenido detrás de cámaras, reacciones y momentos previos a la ceremonia.

Posteriormente, Noche de Estrellas permitirá seguir la alfombra, conocer entrevistas con famosos y observar algunas de las primeras actividades relacionadas con la gala.

La ceremonia estará conducida por Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Jesús Vázquez, quienes acompañarán al público durante los reconocimientos, presentaciones musicales y momentos especiales.

Entre los nominados, Carin León encabeza la lista con 9 menciones, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, quienes acumulan 7 nominaciones cada uno.

Premios Juventud 2026 (Michelle Rojas)

La gala también entregará el reconocimiento especial “Agente de Cambio” a Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y Yandel, por sus trayectorias e impacto.

En el apartado musical, Quevedo debutará en los Premios Juventud con un popurrí de “Columbia”, “Al golpito” y “La graciosa”, tema que interpretará junto con Elvis Crespo.

Otro de los momentos previstos será la actuación de Farruko y Greeicy, quienes presentarán “Yapaque”, canción de EDM que alcanzó el primer lugar de Latin Airplay durante julio.