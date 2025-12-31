Al parecer el regreso de BTS será en 2026, pues antes de que termine el año, la boyband surcoreana ha borrado todo en Instagram, por lo que el ARMY ya se ha emocionado.

Luego de que los seguidores de BTS se percataron del borrado de todo en Instagram del perfil de la agrupación del k-pop, donde lo único que se puede ver es la leyenda “aún no hay publicaciones”.

Con ello, el ARMY está más que seguros que el gran “comeback” -tal y como lo llaman en la cultura del K-pop- de BTS será en 2026.

BTS has cleared their Instagram ahead of their music comeback. pic.twitter.com/evFxG1ujJb — Pop Base (@PopBase) December 31, 2025

¿Cuándo será el regreso de BTS en 2026? Ya se habría revelado la fecha

Entre el ARMY el regreso de BTS en 2026, está más que asegurado, por lo que entre teorías y supuestas filtraciones ya se habría revelado la fecha para el comeback de la agrupación del K-pop.

Pues todo apunta que el gran regreso de BTS a la música será en el primer trimestre del año 2026, siendo el mes de marzo el elegido.

Tras una carta enviada por BTS a sus ARMY con membresía gold en la que se marca la fecha de 20 de marzo de 2026.

Asimismo, las especulaciones sobre el regreso de BTS ya han dado algunos indicios, luego de que en un live por el cumpleaños de V, el propio líder, RM dejará escapar una señal de pistola hacia la cámara y la palabra Ddaeng - que se utiliza para decir bingo- y que incluso es el título de una canción de la agrupación.

Pero lo que generó preguntas fueron las reacciones de sus compañeros de manera sorpresiva, que los hizo girar de inmediato hacia RM y con una risa nerviosa, lo cual para los ARMY tendría un mensaje oculto de BTS, aunque aún no lo descifran.