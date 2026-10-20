El rapero argentino Paulo Londra presentará su nuevo álbum, Entre Cielos, este miércoles 21 de octubre en el Monumento a la Revolución de CDMX.

La cita con los fans es en la explanada en punto de las 17:30 horas, noticia que ya fue confirmada por el propio Paulo Londra en sus redes oficiales.

El rapero ya había dado pistas de un encuentro con sus fans en la capital del país, por lo que esta confirmación añade todavía más emoción al momento.

Paulo Londra en el Monumento a la Revolución (Captura de pantalla)

Paulo Londra presenta su nuevo álbum en el Monumento a la Revolución

Entre Cielos es el tercer álbum de estudio de Paulo Londra y marca una nueva etapa artística para el rapero argentino tras varios cambios profesionales.

El material será lanzado globalmente el 21 de octubre de 2026 bajo el sello Dale Play Records, con una propuesta completamente desarrollada en solitario.

A diferencia de Back to the Game, publicado en 2022, este disco no incluye colaboraciones con otros artistas, por lo que concentra toda la propuesta en Londra.

La producción estuvo a cargo de Tiano y Lisan Beat, quienes trabajaron una sonoridad alegre, festiva y bailable, acompañada por referencias estéticas de los años 2000.

El repertorio combina distintos géneros y ritmos, entre ellos boom bap, bachata, sonidos brasileños, cumbia y merengue, para construir una propuesta musical diversa y contemporánea.

Paulo Londra ( Paulo Londra )

El lanzamiento estuvo precedido por Me asfixia la ciudad, publicado el 12 de agosto, y Highlights, estrenado el 30 de septiembre con influencias del pop urbano.

Con este álbum, Paulo Londra inicia una nueva etapa de presentaciones en directo, que continuará durante su gira y tendrá una fecha destacada en Buenos Aires.