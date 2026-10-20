Adriano Zendejas se encuentra en medio de la polémica por fingir ser dueño de un Lamborghini Huracán EVO Spyder, el cual usó para realizar una dinámica en la que fingía ser chofer de Uber.

La verdad salió a la luz cuando durante un viaje, Maestro Shifu (como también se le conoce al streamer) admitió frente a una pasajera que el auto era rentado.

El caso escaló cuando, en ese mismo viaje, dañó el vehículo al caer en un bache a alta velocidad. Tal percance quedó registrado en video por lo que el dueño se enteró y públicamente reclamó su Lamborghini.

¿Cuál es el precio del Lamborghini Huracán EVO Spyder que Adriano Zendejas dañó? (Maestro Shifu/ YouTube)

Dueño de Lamborghini revela en cuánto se lo rentó a Adriano Zendejas

Un hombre que se identifica en redes sociales como Dagui, resultó ser el dueño del Lamborghini Huracán EVO Spyder 2023 que hasta la madrugada de este martes 20 de octubre tenía en su poder Adriano Zendejas.

Mediante sus historias de Instagram, Dagui mostró la factura del auto deportivo que adquirió por $7,214,684.18 pesos, el cuál rentó al creador de contenido -de 31 años- por 100 mil pesos mensuales y bajo estrictas condiciones, mismas que no cumplió:

No acumular kilometraje excesivo.

No modificarlo.

Dueño de Lamborghini exhibe a Adriano Zendejas (@_dagui_ / Instagram)

Dueño de Lamborghini revela en qué condiciones se lo entregó Adriano Zendejas

Adriano Zendejas no hizo el mínimo esfuerzo por ocultar el daño que sufrió el Lamborghini al caer en un bache, por el contrario, publicó el percance vial en YouTube.

La acción generó molestia en el dueño, quien fue a reclamar su vehículo a primeras horas de este martes. Vía redes sociales, mostró que le fue devuelto a las 4:40 A.M.

Una vez que Zendejas lo regresó, pidió a Dagui que no subiera nada a redes sociales, pero éste hizo caso omiso.

Llevó un scanner para descartar daños internos así como aseguró que lo revisaría minuciosamente tras ver que el streamer cayó en un hoyo.

Aunado a esto, afirmó que pondría atención al kilometraje y, posteriormente, le quitaría el vinilo que le fue colocado aún cuando una de las condiciones era no hacer modificaciones.