La baterista de la agrupación mexicana The Warning, Paulina Villarreal, sorprendió a sus seguidores al compartir fotos inéditas de su presentación en el medio tiempo del NFL Mexico City Game 2026 en el Estadio Banorte.

Paulina Villarreal compartió las fotos bajo la descripción “primera chava de pelo rojo en tocar un halftime show en México”, mostrando detalles que no se vieron en la transmisión.

Las fotos incluyen tomas de las pruebas de sonido en el Estadio Banorte, su vista desde la batería y momentos en el campo junto al logotipo de la NFL.

Paulina Villarreal comparte fotos inéditas del show de The Warning en la NFL ( @paulina.thewarning / Instagram)

Paulina Villarreal sorprende con fotos inéditas del show de The Warning en la NFL

Paulina Villarreal compartió a través de su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías inéditas tras bambalinas de la presentación de The Warning en el espectáculo de medio tiempo del NFL Mexico City Game 2026, entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings.

Bajo la frase “primera chava de pelo rojo en tocar un halftime show en México”, el material compartido muestra aspectos que no se captaron en la transmisión de televisión:

Pruebas de sonido y vestidores: Tomas de la preparación previa en el estadio y los ensayos del grupo.

Perspectiva desde la batería: Fotografías capturadas desde la vista personal de Paulina detrás de su instrumento en el escenario.

En el emparrillado: Pose junto al logotipo oficial de la NFL en el campo vistiendo el atuendo blanco con alas de ángel inspirado en la leyenda de Ícaro.

Paulina Villarreal dejó ver cómo vivió los momentos previos a la presentación de The Warning en la NFL, así como los looks que lució en cada paso.

Paulina Villarreal comparte fotos inéditas del show de The Warning en la NFL (@paulina.thewarning / Instagram)

The Warning difunde polaroids de su show en la NFL

Paulina Villarreal no fue la única y es que en la página oficial de la banda regiomontana The Warning se difundieron fotografías inéditas de su participación en el espectáculo de medio tiempo del NFL Mexico City Game 2026.

En su página oficial de Facebook, la agrupación publicó polaroids capturadas antes de salir al campo, donde las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal posan vistiendo jerseys personalizados de la NFL.

Las polaroids dejaron ver parte de lo que se vivió ese día y es que las tres hermanas se muestran muy felices e incluso se les puede ver ya con sus atuendos blancos con alas inspirados en la leyenda de Ícaro.

Las imágenes documentaron los ensayos musicales previos a la interpretación de Ritual, Ego y Kerosene, así como su presencia en el evento para aficionados Barrio NFL en la Ciudad de México.