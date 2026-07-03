Momentos de tensión se vivieron en el concierto de The Warning en Münster, Alemania, cuando la baterista Pau Villareal se desmayó a mitad de la presentación.

Lo cual encendió las alarmas de sus hermanas en The Warning, así como miembros del staff que rápidamente fueron a auxiliarla.

¿Qué le pasó a Pau Villareal de The Warning?

Como se puede ver en varios videos, mientras The Warning está tocando en el escenario, Pau Villareal se desmaya al grado de que sus hermanas y staff la tienen que ayudar.

Debido a esto, Pau Villareal de The Warning tuvo que ser llevada a backstage, donde después de una evaluación médica se determinó que no podía continuar.

Poco tiempo después del evento, la misma baterista publicó una historia en su cuenta de Instagram donde explicó que todo se debió a una gripa y el calor del lugar del concierto.

La combinación del cansancio por estar enferma, sumado al bochorno que se sentía, acabó por mermar su salud y provocar el desmayo.

Ella ya se sentía mal desde antes, pero tenía la ilusión de tocar ante el público. Afortunadamente dice que ya se encuentra mejor, solo necesita descansar un poco.

Pau Villareal explica su desmayo (Especial)

The Warning continuó su concierto sin Pau Villareal

Tras darse a conocer que Pau Villareal no podía continuar con el concierto, las The Warning decidieron seguir sin el apoyo de esta durante unas canciones más.

The Warning interpretó temas como “Kerosene”; sin embargo, debido al percance con Pau Villareal, se decidió terminar temprano el concierto para atender a la baterista.

The Warning tiene un concierto en Bélgica el próximo 3 de julio; hasta el momento no se ha mencionado si Pau Villareal estará presente en el escenario.

En caso de que no esté en condiciones, es posible que la presentación se cancele o posponga.