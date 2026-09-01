La banda regiomontana de hard rock The Warning anunció un concierto en CDMX y estos son los primeros detalles del evento:

Fecha: viernes 5 de febrero de 2027

Lugar: Estadio GNP Seguros

Boletera: Ticketmaster

La preventa de boletos y venta de paquetes VIP a meses sin intereses será para tarjetahabientes HSBC.

The Warning (The Warning)

Preventa de boletos para concierto de The Warning y paquetes VIP

La preventa y venta general de boletos para el concierto de The Warning en Estadio GNP Seguros se realizará a través de la página de Ticketmaster en las siguientes fechas:

Miércoles 9 de septiembre a las 11:00 a.m.:

Gran Venta HSBC Premier-Crédito y Débito

Gran Venta HSBC Paquetes VIP

Jueves 10 de septiembre a las 11:00 a.m.:

Gran venta HSBC Premier-Crédito y Débito

Venta Fans

Gran Venta HSBC Paquetes VIP

Venta Fans Paquetes VIP

Viernes 11 de septiembre a las 11:00 a.m.:

Venta general

Venta general paquetes VIP

Concierto de The Warning en Estadip GNP Seguros (Instagram | The Warning)

Precio de los boletos y paquetes VIP de The Warning

Hasta el momento, los precios oficiales y el mapa de localidades del Estadio GNP Seguros para el concierto de The Warning no han sido publicados por Ocesa ni Ticketmaster.

Las preventas con paquetes VIP inician el próximo miércoles 9 de septiembre.

A la par, no se ha revelado qué es lo que incluyen los tipos de paquetes VIP que se pondrán a disposición de los fans.

Sin embargo, y con base en referencias pasadas en otros conciertos de The Warning, los beneficios de paquetes suelen incluir:

Acceso prioritario y anticipado al recinto

Artículos exclusivos autografiados

Credencial y lanyard conmemorativo VIP

Ocasionalmente Meet & Greet individual