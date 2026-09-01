La banda regiomontana de hard rock The Warning anunció un concierto en CDMX y estos son los primeros detalles del evento:
- Fecha: viernes 5 de febrero de 2027
- Lugar: Estadio GNP Seguros
- Boletera: Ticketmaster
La preventa de boletos y venta de paquetes VIP a meses sin intereses será para tarjetahabientes HSBC.
Preventa de boletos para concierto de The Warning y paquetes VIP
La preventa y venta general de boletos para el concierto de The Warning en Estadio GNP Seguros se realizará a través de la página de Ticketmaster en las siguientes fechas:
Miércoles 9 de septiembre a las 11:00 a.m.:
- Gran Venta HSBC Premier-Crédito y Débito
- Gran Venta HSBC Paquetes VIP
Jueves 10 de septiembre a las 11:00 a.m.:
- Gran venta HSBC Premier-Crédito y Débito
- Venta Fans
- Gran Venta HSBC Paquetes VIP
- Venta Fans Paquetes VIP
Viernes 11 de septiembre a las 11:00 a.m.:
- Venta general
- Venta general paquetes VIP
Precio de los boletos y paquetes VIP de The Warning
Hasta el momento, los precios oficiales y el mapa de localidades del Estadio GNP Seguros para el concierto de The Warning no han sido publicados por Ocesa ni Ticketmaster.
Las preventas con paquetes VIP inician el próximo miércoles 9 de septiembre.
A la par, no se ha revelado qué es lo que incluyen los tipos de paquetes VIP que se pondrán a disposición de los fans.
Sin embargo, y con base en referencias pasadas en otros conciertos de The Warning, los beneficios de paquetes suelen incluir:
- Acceso prioritario y anticipado al recinto
- Artículos exclusivos autografiados
- Credencial y lanyard conmemorativo VIP
- Ocasionalmente Meet & Greet individual