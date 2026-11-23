El trío regiomontano de rock The Warning tuvo una exitosa presentación en el espectáculo de medio tiempo del NFL Mexico City Game 2026 en el Estadio Banorte, donde interpretaron temas de su álbum Everything’s Falling ante decenas de miles de aficionados.

Las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal cautivaron al público con una escenografía inspirada en la leyenda de Ícaro, luces láser y una plataforma en forma de estrella durante el duelo entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers.

Además, el evento contó con la participación de Majo Aguilar y MXKA en la ceremonia de himnos nacionales, consolidando un sólido regreso del futbol americano a México.

The Warning se presentó de manera exitosa en el medio tiempo de la NFL en México 2026

El fenómeno de que The Warning conquistara el medio tiempo de la NFL en México 2026 representa uno de los hitos más importantes para el rock mexicano en la historia reciente de los eventos deportivos internacionales.

The Warning conquista el medio tiempo de la NFL en México 2026 (@TheWarningBand2 / X )

Las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal (originarias de Monterrey, Nuevo León) encabezaron el espectáculo de medio tiempo del NFL Mexico City Game 2026 entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

El partido se celebró el 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte, marcando el esperado regreso de la NFL a México tras cuatro años de ausencia.

Con una presentación de menos de 10 minutos, el trío actuó en el centro del campo sobre una plataforma luminosa en forma de estrella.

Luciendo vestidos blancos con plumas que emulaban alas de ángel (concepto inspirado en la leyenda de Ícaro), estuvieron acompañadas por más de 60 bailarines en túnicas blancas, efectos de humo, luces y láseres.

Tocaron tres temas de su quinto álbum de estudio, Everything’s Falling:

Ritual: Arranque instrumental de alta intensidad y potente sonido hard rock.

Ego: Interpretación de su éxito en español con el que, apenas diez días antes, ganaron su primer Latin Grammy a Mejor Canción de Rock en Las Vegas.

Kerosene: Cierre enérgico con el sencillo que las convirtió en la primera banda mexicana en alcanzar el n.° 1 de la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard.

The Warning conquista el medio tiempo de la NFL en México 2026 (@TheWarningBand2 / X )

Recepción e impacto del espectáculo de The Warning en el medio tiempo de la NFL en México 2026

A diferencia de actuaciones de otros géneros en años pasados que dividieron a la afición, el show de The Warning logró una aceptación masiva y ovaciones tanto del público en las tribunas como de espectadores internacionales en televisión.

El trío regiomontano desató aplausos de pie y ovaciones estruendosas en el Estadio Banorte, logrando una respuesta similar a la de sus conciertos en solitario. Asimismo, la presentación se convirtió en tendencia en redes sociales.

Múltiples espectadores estadounidenses expresaron en redes sociales su sorpresa al descubrir a la agrupación mexicana, comentando que “el rock sí funciona en la NFL” y manifestando su interés por seguir escuchando su discografía.

Las principales inconformidades de la audiencia giraron en torno a la brevedad del espectáculo y a las interrupciones televisivas en algunas transmisiones donde los comentaristas hablaron sobre el show de fondo.

La participación se enmarcó en la estrategia global de la liga al organizar siete espectáculos internacionales de medio tiempo en 2026, afianzando la relación del grupo con la organización tras sus participaciones previas en Arizona y las actividades del Super Bowl LX.

The Warning conquista el medio tiempo de la NFL en México 2026 (@TheWarningBand2 / X )

El espectáculo ocurrió apenas diez días después de ganar su primer Latin Grammy a Mejor Canción de Rock por Ego y tras el hito de colocar Kerosene en el n.° 1 de la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard (convirtiéndose en la primera banda mexicana y la primera de mujeres en lograrlo).

La presentación sirvió como escaparate masivo antes del arranque de su Everything’s Falling World Tour y su concierto en el Estadio GNP Seguros en febrero de 2027.