Paul Arthurs, integrante de Oasis, revela tener cáncer de próstata

A través de una publicación en sus redes sociales Paul Arthurs de 60 años de edad, conocido por ser el guitarrista y fundador de la banda de britpop Oasis ha revelado tener cáncer de próstata.

“A principios de este año me diagnosticaron cáncer de próstata. La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien al tratamiento, lo que me permitió participar en esta increíble gira”.

Revelación de cáncer de próstata de Paul Arthurs que sorprende a los fans, tras una movida y exitosa participación del guitarrista en la gira de Oasis.

Paul Arthurs de Oasis se tomará un descanso de la gira tras revelar que tiene cáncer de próstata, promete estar de regreso

Tras revelar tener cáncer de próstata el guitarrista Paul Arthurs de Oasis también anunció que se tomará un descanso en plena gira de conciertos.

Pues pese a que Paul Arthurs de Oasis aseguró estar bien así como evolucionando positivamente en su combate contra el cáncer de próstata, necesita un descanso.

Descanso de Paul Arthurs de Oasis el cual ya tenía programado “para la siguiente fase de mi tratamiento” contra el cáncer de próstata.

Con ello, el guitarrista Paul Arthurs de Oasis se dijo triste pues no será parte de los concierto de la banda británica programado para:

21 de octubre de 2025, en el Goyang Stadium en Goyang, Corea del Sur

31 de octubre y 1, 4 de noviembre de 2025, en el Marvel Stadium de Melbourne, Australia

7 y 8 de noviembre de 2025, en el Accor Stadium de Sídney, Australia

Sin embargo, el descanso de Paul Arthurs de Oasis ante su tratamiento contra el cáncer de próstata será corto.

Al asegurar Paul Arthurs de Oasis que estará de regreso en el escenario para retomar la gira en Sudamérica, la cual tendrá lugar, próximamente en noviembre para los conciertos de:

15 y 16 de noviembre de 2025 en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires, Argentina

23 de noviembre de 202 en el Estadio do Morumbi en São Paulo, Brasil.