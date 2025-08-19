Durante un encuentro con la prensa, Paty Cantú citó a Taylor Swift -de 35 años de edad- en su documental Miss Americana de 2020.

Con esta referencia, Paty Cantú -de 41 años de edad- visibilizó una triste realidad de las mujeres cantantes.

Luego de que la cuestionaran sobre la entrevista de Ángela Aguilar -de 21 años de edad- a Apple Music, Paty Cantú señaló que Taylor Swift ya había expuesto el tema.

En el documental Miss Americana de 2020, Taylor Swift expone que a diferencia de los hombres en el medio, las mujeres deben esforzarse más para que se hable de su trabajo.

Esto, recordando que Taylor Swift ha sido duramente criticada por sus noviazgos con otros artistas y las canciones que les compone.

“Taylor Swift también lo decía en su documental de Miss Americana: ‘Cumples 30 y te quieren en el cementerio de elefantes’, y ‘él pudo salir con canas y yo tuve que reinventarme 10 veces’.” Paty Cantú

Además, Paty Cantú destacó que no solo se habla más de la privada de las mujeres, también existe un prejuicio estético en cuanto a las tallas y la edad.

Por lo que Paty Cantú se mostró de acuerdo con las palabras que le rompieron la voz a Ángela Aguilar.

¿Qué documental de Taylor Swift citó Paty Cantú?

El documental Miss Americana sobre Taylor Swift que citó Paty Cantú, fue estrenado en Netflix durante el 2020.

Este documental explora la vida y carrera de Taylor Swift, centrándose en un periodo de “transformación personal y profesional” y mostrando:

Su proceso creativo

Su lucha con un trastorno alimenticio

Su juicio por agresión sexual

La enfermedad de su madre

El documental en Netflix toma su nombre de la canción de Taylor Swift, Miss Americana & The Heartbreak Prince, del álbum Lover, lanzado el 23 de agosto de 2019.