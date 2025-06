La cantante Paty Cantú de 41 años de edad, abrió su lado paranormal oculto con Fepo, revelando que la buscaron para ser reclutada y su reacción tiene mucho sentido para varios.

Lo que Paty Cantú compartió en el podcast ‘Paranormal’ de Fepo de edad desconocida, fue aprobado, pero también ventiló el nombre de varias personas que estarían inmiscuidas en cosas turbias de la industria.

El talento vocal y de composición de Paty Cantú está claro, pero ¿Por qué no ha logrado ser tan popular como cuando estaba con Lu?

En una plática que Paty Cantú tuvo con Fepo confirmó -sin hablar explícitamente de la teoría- que sabe que una relacionada con la industria musical es real porque a ella le ofrecieron entrar.

Y es que durante su participación en el podcast ‘Paranormal’, la cantante contó que una persona muy poderosa la intentó reclutar con el objetivo de impulsarla musicalmente.

“No sé si lo hacen para evitar el esfuerzo. Lo que yo entiendo es que son intercambios de poder, no sé con qué tipo de entes, entidades o cosas, no creo que de luz”.

Incluso contó que esta persona poderosa -de la que ocultó su identidad- le dio nombres de los artistas que ya estaban dentro. Sin embargo, Paty Cantú rechazó el unirse.

“Me quedó con mi esfuerzo y la evolución orgánica de mi alma (...) genuinamente me he esforzado y me he salido del cuadro para no estar involucrada en eso”.

Paty Cantú, cantante.