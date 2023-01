Tras casi 20 años de carrera musical, el cantante y compositor Brendon Urie confirmó que Panic! at the Disco se ha terminado.

Por lo que las ultimas presentaciones en vivo de Panic! at the Disco serán por Reino Unido y Europa con el que no solo darán cierres a su gira Viva Las Vengeance Tour, sino también a su música.

Pues tras casi 20 años, Brendon Urie pone final a de Panic! at the Disco, proyecto musical el cual nació originalmente como una banda de rock en 2004, para luego convertirse en solitario en 2015.

Y por lo que ahora solo quedara en el recuerdo, luego de que el cantautor Brendon Urie precisó que termina Panic! at the Disco debido a otros proyectos.

“A veces un viaje debe terminar para que comience uno nuevo. Hemos estado tratando de mantenerlo en secreto, aunque algunos de ustedes pueden haber oído…” Brendon Urie

Aunque no será cualquier proyecto para Brendon Urie, ya que el cantante confirmó los rumores de que se convertirá en padre junto a su esposa Sarah Urie de 35 años de edad.

“¡Sarah y yo esperamos un bebé muy pronto! La perspectiva de ser padre y poder ver a mi esposa convertirse en madre es a la vez aleccionador y emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura”. Brendon Urie

Por lo que Brendon Urie apuntó que el fin de Panic! At The Disco es para poder enfocare en su familia, pues es su nueva prioridad, tras haberle dedicado casi 20 años al proyecto.

Ante la noticia, Brendon Urie agradeció a los fans de Panic! At The Disco que lo siguieron durante esto casi 20 años de carrera: “Gracias a todos por su inmenso apoyo a lo largo de los años. Me he sentado aquí tratando de encontrar la manera perfecta de decir esto y realmente no puedo expresar con palabras cuánto ha significado para nosotros”, concluyó.

Entre los exitos más importante de Panic! At The Disco se encontraban: