Festival Arre 2026 anuncia cartel con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana

El Festival Arre 2026 en su regreso a la CDMX ya ha revelado su cartel con todos los artista que tendrá en concierto, siendo Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana quienes lo encabezan.
En esta ocasión el Festival Arre 2026 tendrá 42 artistas musicales en concierto este 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Por lo que la lista completa de los artistas en concierto en el Festival Arre 2026 serán:
- Alejandro Fernández
- Banda MS
- Los Tucanes de Tijuana
- Calle 24
- Clave Especial
- Edgardo Núñez
- El Mimoso
- Eslabón Armado
- Gabito Ballesteros
- Grupo Cañaveral
- Herencia de Patrones
- La Sonora Dinamita
- Los 2 de la S
- Los Dos Carnales
- Los KDT’s de Homero Guerrero Jr
- Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho
- Mi Banda El Mexicano de Germán Román
- Rey Quinto
- Victor Mendivil
- Cumbia Pedregal
- Damaris Bojor
- Delilah
- Destino
- Eddy
- El Junte Sabanero
- Franco Rey
- Joaquín Coronel
- Jorge Tapia
- Juanpa Salazar
- Juanchito
- Kakalo
- La Coreañera
- Marcos Villalobos
- Mar Solís
- Mosmo
- Nueva H
- Pasabordo
- Plan de Escape
- Regulo Caro
- Ria
- Santiago Martiell
- Yng Naz
¿Cuándo es la preventa de boletos para el Festival Arre 2026 con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana?
La preventa de boletos para el Festival Arre 2026 con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana está programada para tarjetahabientes HSBC los días 13 y 14 de mayo a partir de las 14:00 horas.
Mientras que la venta general a través de Ticketmaster y en taquillas del Palacio de los Deportes el 15 de mayo a las 11:00 de la mañana.
Precio de boletos para el Festival Arre 2026 con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana
Por ahora el precio por fases del Festival Arre 2026 con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana no se ha revelado.
Sin embargo, a través del sitió oficial del Festival Arre 2026 se lleva a cabo la Venta Compas, previa a la preventa por lo que los precios son:
- Abono Acceso General: $1,780
- Abono Comfort Pass: $2,580
- Abono VIP: $3,560
- Abono Club Pass: $17,000