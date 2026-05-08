El Festival Arre 2026 en su regreso a la CDMX ya ha revelado su cartel con todos los artista que tendrá en concierto, siendo Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana quienes lo encabezan.

En esta ocasión el Festival Arre 2026 tendrá 42 artistas musicales en concierto este 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por lo que la lista completa de los artistas en concierto en el Festival Arre 2026 serán:

Alejandro Fernández Banda MS Los Tucanes de Tijuana Calle 24 Clave Especial Edgardo Núñez El Mimoso Eslabón Armado Gabito Ballesteros Grupo Cañaveral Herencia de Patrones La Sonora Dinamita Los 2 de la S Los Dos Carnales Los KDT’s de Homero Guerrero Jr Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho Mi Banda El Mexicano de Germán Román Rey Quinto Victor Mendivil Cumbia Pedregal Damaris Bojor Delilah Destino Eddy El Junte Sabanero Franco Rey Joaquín Coronel Jorge Tapia Juanpa Salazar Juanchito Kakalo La Coreañera Marcos Villalobos Mar Solís Mosmo Nueva H Pasabordo Plan de Escape Regulo Caro Ria Santiago Martiell Yng Naz

Festival Arre 2026 anuncia cartel con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana (OCESA )

¿Cuándo es la preventa de boletos para el Festival Arre 2026 con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana?

La preventa de boletos para el Festival Arre 2026 con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana está programada para tarjetahabientes HSBC los días 13 y 14 de mayo a partir de las 14:00 horas.

Mientras que la venta general a través de Ticketmaster y en taquillas del Palacio de los Deportes el 15 de mayo a las 11:00 de la mañana.

Precio de boletos para el Festival Arre 2026 con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana

Por ahora el precio por fases del Festival Arre 2026 con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana no se ha revelado.

Sin embargo, a través del sitió oficial del Festival Arre 2026 se lleva a cabo la Venta Compas, previa a la preventa por lo que los precios son:

Abono Acceso General: $1,780

Abono Comfort Pass: $2,580

Abono VIP: $3,560

Abono Club Pass: $17,000