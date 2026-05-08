El Festival Arre 2026 en su regreso a la CDMX ya ha revelado su cartel con todos los artista que tendrá en concierto, siendo Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana quienes lo encabezan.

En esta ocasión el Festival Arre 2026 tendrá 42 artistas musicales en concierto este 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por lo que la lista completa de los artistas en concierto en el Festival Arre 2026 serán:

  1. Alejandro Fernández
  2. Banda MS
  3. Los Tucanes de Tijuana
  4. Calle 24
  5. Clave Especial
  6. Edgardo Núñez
  7. El Mimoso
  8. Eslabón Armado
  9. Gabito Ballesteros
  10. Grupo Cañaveral
  11. Herencia de Patrones
  12. La Sonora Dinamita
  13. Los 2 de la S
  14. Los Dos Carnales
  15. Los KDT’s de Homero Guerrero Jr
  16. Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho
  17. Mi Banda El Mexicano de Germán Román
  18. Rey Quinto
  19. Victor Mendivil
  20. Cumbia Pedregal
  21. Damaris Bojor
  22. Delilah
  23. Destino
  24. Eddy
  25. El Junte Sabanero
  26. Franco Rey
  27. Joaquín Coronel
  28. Jorge Tapia
  29. Juanpa Salazar
  30. Juanchito
  31. Kakalo
  32. La Coreañera
  33. Marcos Villalobos
  34. Mar Solís
  35. Mosmo
  36. Nueva H
  37. Pasabordo
  38. Plan de Escape
  39. Regulo Caro
  40. Ria
  41. Santiago Martiell
  42. Yng Naz
Festival Arre 2026 anuncia cartel con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana
Festival Arre 2026 anuncia cartel con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana (OCESA )

¿Cuándo es la preventa de boletos para el Festival Arre 2026 con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana?

La preventa de boletos para el Festival Arre 2026 con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana está programada para tarjetahabientes HSBC los días 13 y 14 de mayo a partir de las 14:00 horas.

Mientras que la venta general a través de Ticketmaster y en taquillas del Palacio de los Deportes el 15 de mayo a las 11:00 de la mañana.

Precio de boletos para el Festival Arre 2026 con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana

Por ahora el precio por fases del Festival Arre 2026 con Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana no se ha revelado.

Sin embargo, a través del sitió oficial del Festival Arre 2026 se lleva a cabo la Venta Compas, previa a la preventa por lo que los precios son:

  • Abono Acceso General: $1,780
  • Abono Comfort Pass: $2,580
  • Abono VIP: $3,560
  • Abono Club Pass: $17,000
Festival Arre 2026
Festival Arre 2026 (@festivalarre / Instagram )