Natanael Cano explota: “la gente no sabe apreciar la música, son robots”, dice sobre los cambios que ha tenido la industria en los últimos años.

No cabe duda de que Natanael Cano fue uno de los primeros precursores de los corridos tumbados, incluso les abrió las puertas a cantantes como Peso Pluma.

Sin embargo, Natanael Cano -de 22 años de edad- ha protagonizado algunas polémicas a lo largo de su trayectoria e incluso se ha tenido que enfrentar críticas de quiénes aseguran que no tiene talento.

En medio de todas las críticas que ha recibido, Natanael Cano concedió una entrevista en donde habló sobre los cambios en la industria musical y cuestionó la manera en la que se manejan hoy en día las personas.

La nueva edición de la revista GQ se centró en los nuevos héroes de la música mexicana, es por ello por lo que entrevistó a Natanael Cano, Grupo Firme y Humbe.

En su conversación con el medio, Natanael Cano dio un recorrido de su trayectoria y relató cómo fue ganándose un lugar dentro de la música.

Natanael Cano también habló sobre cómo ha cambiado la industria musical en los últimos años. Sin embargo sorprendió al criticar el consumo de la música.

En el video compartido por la revista GQ, Natanael Cano arremetió en contra de las personas pues considera que ya no saben apreciar el arte y solo escuchan la música por moda.

Natanael Cano señaló que actualmente los cantantes solo sacan éxitos fugaces, pues debido a la competencia las canciones se quedan fácilmente en el olvido.

En ese sentido, Natanael Cano criticó el consumo musical pues consideró que ahora lo más importante es sacar canciones constantemente.

Natanael Cano señaló que ahora las personas ya no se fijan en el arte y solo se dejan guiar por la moda, sin importar si es algo que les gusta o no.

Para Natanael Cano las personas se han convertido en robots que solo siguen las tendencias sin importar si es de su agrado.

“La gente no sabe apreciar la música, no más es lo que está de moda. Todos son unos robots que escuchan lo que está de moda, no lo que les gusta a ellos. Personalmente, siento que el 80 por ciento de toda la humanidad escucha lo que está de moda y no lo que a ellos les gusta”

Natanael Cano