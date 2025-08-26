Las redes oficiales de Los Rieleros del Norte se dieron a conocer la muerte de Manolo Morales.

También conocido como El Rielero Mayor, Manolo Morales murió a los 72 años de edad tras una larga carrera en el regional mexicano.

¿De qué murió Manolo Morales, El Rielero Mayor?

Los Rieleros del Norte revelaron la muerte de Manolo Morales, El Rielero Mayor, a través de Instagram

Sin embargo, la agrupación y los familiares no han confirmado las causas de la muerte, dejando solo esta publicación como despedida.

Nota en desarrollo. En breve más información...