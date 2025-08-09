El cantante Arlindo Cruz murió el viernes 8 de agosto a los 66 años de edad, uno de los grandes cantantes de samba en Brasil.

Arlindo Cruz fue un ícono de la samba y es reconocido por tener más de 500 composiciones del género.

Esto se sabe de la muerte de Arlindo Cruz, el conocido cantante de Samba

Bárbara Cruz, esposa de Arlindo Cruz, confirmó la muerte del cantante quien sufrió un accidente cardiovascular cerebral hace ocho años.

Arlindo Cruz murió por padecimientos relacionados con el accidente cardiovascular que padeció y deterioraron su salud progresivamente.

Arlindo Cruz (Instagram/@arlindocruzobem)

El músico estuvo un año hospitalizado y quedó con secuelas neurológicas, las cuales fue superando con terapias para el habla.

En marzo de 2025, Arlindo Cruz fue hospitalizado por neumonía y una bacteria; su salud se fue deteriorando con el paso de los meses.

Arlindo Cruz no volvió a caminar, hablar o cantar tras su accidente cardiovascular.

Arlindo Cruz fue un prodigio de la música e ícono de la samba

Arlindo Cruz nació el 14 de septiembre de 1958 en Río de Janeiro y a los 6 años inició su instrucción musical.

A los 17 años, Arlindo Cruz ya dominaba la guitarra y durante su juventud estudió teoría musical.

Debutó con el álbum Roda de Samba cuando era adolescente y trabajó junto al legendario compositor Candeia.

Años después fundó de Quintal, un grupo de samba y tras 12 años de trabajo, decidió ser solista.

Arlindo Cruz hizo más de 500 temas de samba y su carrera lo consolidó como una de las grandes figuras de la música brasileña.

Sobre su vida personal, se sabe que Arlindo Cruz estaba casado con Bárbara Cruz y tuvieron dos hijos.

La música de Arlindo Cruz es parte de las festividades brasileñas y su muerte enlutó a los amantes de la samba.