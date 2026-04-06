Young Miko regresa a México con su esperado Late Checkout Tour, una gira que promete consolidar su impacto en la escena urbana internacional.

Tras agotar entradas en sus conciertos previos en México, la cantante puertorriqueña prepara shows en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Mérida durante septiembre de 2026.

Con preventa Banamex programada para el 9 de abril y venta general el 10, la expectativa de los conciertos entre sus seguidores crece, confirmando que su ascenso global en el trap latino sigue imparable.

Young Miko traerá su Late Checkout Tour a México

El anuncio del Late Checkout Tour confirma que Young Miko continuará su expansión internacional con presentaciones en distintos países, incluyendo México.

Aunque aún no se revelan todas las fechas oficiales en el país, el tour de Young Miko ya contempla una gira amplia que incluye ciudades de Estados Unidos durante 2026, con preventas programadas desde abril de ese año.

Young Miko dará conciertos en México (Ocesa )

¿Cuándo serán los conciertos de Young Miko en México?

A través de Ocesa, se reveló que Young Miko estará en las principales ciudades de México, y en estos recintos:

17 de septiembre - Arena VFG, GDL

19 de septiembre - Arena Monterrey, MTY

22 de septiembre - Palacio de los Deportes, CDMX

25 de septiembre - Foro GNP Seguros, Mérida

Asimismo, se espera que la preventa de boletos Banamex se haga el próximo 9 de abril mientras que el 10 de abril será la venta general a través de Ticketmaster, excepto en Mérida, cuyos boletos se venderán a través de eticket.

En su paso previo por México, Young Miko se presentó en Monterrey, Guadalajara y la CDMX, incluyendo shows en el Pepsi Center WTC, donde incluso logró agotar entradas y abrir fechas adicionales.