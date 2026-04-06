La cantante Young Miko confirmó su regreso a México con su gira “Late Checkout Tour” 2026, incluyendo un esperado concierto en el Palacio de los Deportes en CDMX.

¿Cuándo es el concierto de Young Miko en México 2026?

La gira de Young Miko por México se realizará en septiembre de 2026 con cuatro fechas confirmadas:

17 de septiembre – Guadalajara (Arena VFG)

19 de septiembre – Monterrey (Arena Monterrey)

22 de septiembre – CDMX (Palacio de los Deportes)

25 de septiembre – Mérida (Foro GNP Seguros)

El concierto de Young Miko en el Palacio de los Deportes, marcará un paso importante en su carrera, al presentarse en uno de los recintos más grandes del país.

Young Miko dará conciertos en México (Ocesa )

Preventa y venta de boletos para Young Miko en el Palacio de los Deportes

Los boletos para ver a Young Miko en el Palacio de los Deportes estarán disponibles en distintas fases con Banamex y Spotify:

Venta Beyond: 7 de abril - 09:00 am

Preventa Priority: 8 de abril - 09: 00 am

Venta Fans: 8 de abril - 10:OO am

Venta a Fans Paquetes VIP: 8 de abril - 10:00 am

Preventa Banamex: 9 de abril - 10: 00 am

Preventa Banamex Paquetes VIP: 9 de abril - 10: 00 am

Venta anticipada Spotify: 9 de abril - 12:00 pm

Venta Spotify Paquetes VIP: 9 de abril - 12:00 pm

Venta General: 10 de abril - 10: 00 am

Venta General Paquetes VIP: 10 de abril - 10 am

Las entradas para el concierto de Young Miko en el Palacio de los Deportes en CDMX, se podrán comprar en línea y en taquillas oficiales.

Fechas de preventa y venta de boletos para Young Miko (Ticketmaster)

Fechas de preventa y venta de boletos para Young Miko (Ticketmaster)

Precios de boletos para concierto de Young Miko en el Palacio de los Deportes

El “Late Checkout Tour” forma parte de la expansión global de Young Miko, impulsada por su álbum Do Not Disturb (2025) y su presencia en festivales internacionales.

Y aunque ya anunció su regreso a México, el cual refleja la fuerte conexión con su público, el precio oficial de los boletos todavía no se revela.

No obstante, si se toma en cuenta otros conciertos similares en el Palacio de los Deportes, se espera que los boletos para el concierto Young Miko estén desde 900 hasta los 4 mil 200 pesos aproximadamente.

Este concierto en CDMX promete ser uno de los eventos musicales más esperados de 2026, con miles de fans listos para verla en vivo.