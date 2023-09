La cantante estadounidense Mitski de 32 años de edad, anunció un concierto acústico e íntimo en el Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris’ de la Ciudad de México.

Mitski sorprendió a todos sus fans al anunciar de “Amateur Mistake” un concierto íntimo que dará un primer acercamiento a su nuevo álbum.

Dicho show será el próximo 11 de septiembre de 2023 y los boletos ya se encuentran disponibles a la venta a través de Ticketmaster.

El nuevo disco de Mitski “The Land Is Inhospitable and So Are We”, saldrá el 15 de septiembre y lo presenta con un show muy especial en nuestro país.

Mitski (Especial / Especial)

Mitski anuncia concierto acústico e íntimo en el Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris´

Luego de ofrecer una presentación memorable en la pasada edición del Corona Capital, Mitski anuncia que volverá a la Ciudad de México este mes de septiembre.

Mitski está previsualizando el nuevo álbum con un puñado de actuaciones acústicas e íntimas en América del Norte, Europa y el Reino Unido, son fechas ilimitadas con un público reducido.

Precisamente, Mitski interpretará de manera acústica su álbum “The Land Is Inhospitable and So Are We” en el Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris´.

Ubicado en Donceles 36, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX.

Siendo el primer show de esta nueva etapa a la que se adentrará esta compositora durante los siguientes meses en Norteamérica y Europa.

Los fanáticos han estado esperando ansiosamente nueva música de la artista, y este concierto ofrecerá un primer vistazo a lo que promete ser una obra maestra musical.

En el mismo comunicado, Mitski añade que su telonera será la cantante de R&B, Joaquina Mertz.

Estos son los precios de los boletos para ver a Mitski en el Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris´

Hoy en día, Mitski es una de las voces femeninas más destacadas y revolucionarias de los últimos tiempos a nivel internacional.

Mitski ha vuelto a conquistar los corazones de los seguidores mexicanos en un abrir y cerrar de ojos.

Por eso su evento “Amateur Mistake” promete ser una experiencia íntima y acústica deleitando a sus fans con su voz angelical.

Estos son los precios de los boletos para ver a Mitski en la CDMX:

Zona galería: 828 pesos

Zona anfiteatro: Mil 56 pesos

Zona plus: Mil 512 pesos

Luneta: Dos mil 268 pesos

Los boletos se encuentran disponibles a través de la página oficial de Ticketmaster.