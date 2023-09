Post Malone ya está en México y faltan horas de que al fin su concierto en el Foro Sol de la CDMX tenga lugar y deleitar a sus fans mexicanos.

Debido a que esta será la primera vez en concierto en México para el cantante de 27 años de edad Austin Richard Post mejor conocido como Post Malone.

Así que vete preparando y anota todos los detalles que no deberás perderte del concierto de Post Malone como parte de la gira mundial If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying Tour 2023.

Pues aquí te decimos cuánto dura, a qué hora es y el setlist de canciones que cantaría hoy Post Malone en el Foro Sol.

¿Post Malone en México? Ya hasta se sabría el precio de sus boletos en el Foro Sol (@postmalone)

¿A qué hora es el concierto de Post Malone en el Foro Sol?

El concierto de Post Malone en el Foro Sol es hoy martes 5 de septiembre de 2023, mismo que será la primera vez del cantante en México.

A esto, la entrada al Foro Sol, tanto en su recinto y estacionamiento comenzará desde las 7:00 pm.

Recuerda que el Foro Sol está ubicado en Viaducto Río de la Piedad S/N, en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco, en la CDMX.

Asimismo, si vas en automóvil, las vialidades más cercanas al Foro Sol son Avenida Río La Piedad y Avenida Río Churubusco.

Bloque HTML de muestra

Mientras que la forma más fácil de llegar es por medio del Metro de la CDMX, en la línea 9 y descendiendo en la estación Ciudad Deportiva.

También podrás llegar al Foro Sol en Metrobús tomando la línea 2 (Tacubaya – Tepalcates) y bajando en las estaciones UPIICSA o El Rodeo.

Con ello se prevé que la hora para comenzar el concierto de Post Malone en México sea a las 9:00 pm.

Antes del concierto de Post Malone, recuerda que estará abriendo la presentación en el Foro Sol, el cantante de rap Alemán.

¿Post Malone en México? Ya hasta se sabría el precio de sus boletos en el Foro Sol (@postmalone)

¿Cuánto dura? Este sería el setlist de canciones del concierto de Post Malone en Foro Sol

Ante la emoción de ver por primera vez a Post Malone en México, el posible setlist de que cantaría hoy 5 de septiembre en el Foro Sol ya se ha filtrado.

Esto según información de las páginas de setlist de conciertos que guardan el historial de las presentaciones de los artistas.

Por ello se dice que serán 25 canciones las que interprete Post Malone en México, por lo que el concierto podría tener una duración de 1 hora con 40 minutos, lo que quiere decir que terminado a las 10:40 pm.

El posible setlist de 25 canciones que cantaría hoy Post Malone en Foro Sol:

Better Now Wow. Zack and Codeine Psycho Goodbyes Hollywood Dreams / Comedown Mourning I Like You (A Happier Song) Jonestown (Interlude) Take What You Want Over Now rockstar Feeling Whitney Stay Overdrive I Fall Apart Wrapped Around Your Finger Circles Candy Paint Too Young White Iverson Congratulations Broken Whiskey Glass Sunflower (cover) Chemical