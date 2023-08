Fans del K-pop agárrense porque la girlband Twice llegará a México con un único concierto de su gira 5th World Tour.

Después de tantas plegarias, la girlband de K-pop Twice ha anunciado que la tercera parte de su exitosa gira 5th World Tour llegará a México.

Por lo que será el Foro Sol el escenario para dar la bienvenida a Twice, la girlband de nueve integrantes conformado por:

Mina (edad 26 años) Sana (edad 26 años) Momo (edad 26 años) Jihyo (edad 26 años) Jeongyeon (edad 26 años) Nayeon (edad 27 años) Tzuyu (edad 24 años) Chaeyoung (edad 24 años) Dahyun (edad 25 años)

Por lo que si no te quieres perder de Twice en concierto en México, aquí los detalles de lo que sabemos y si ya hay precio de boletos.

Twice en Foro Sol: ¿Ya hay precio de boletos para 5th World Tour? Regresan a México con un único concierto (@JYPETWICE)

¿Cuándo será el único concierto Twice en México?

Twice estará ofreciendo un único concierto en México parte de su gira 5th World Tour el próximo 3 de febrero de 2024.

Recuerda que el Foro Sol será el recinto que verá en concierto la girlband del K-pop, mismo que se encuentra ubicado en Viaducto Río de la Piedad S/N, en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco, en la CDMX.

Twice confirma concierto en el Foro Sol, pero sin fecha de preventa y precio de boletos

Pese a que ya es un hecho el único concierto de la girlband Twice en el Foro Sol, aún el anunció oficial de la boletera no se ha dado.

A esto, sabiendo que Twice estará en el Foro Sol, es seguro que Ticketmaster y Ocesa llevaran a cabo la venta de boletos.

Sin embargo, se desconoce cómo será la preventa y que tarjetahabientes serán los afortunados de adquirir primero sus boletos.

Y por lo que, también, hasta el momento se desconocen los precios de localidades y paquetes que podrían venderse para Twice en el Foro Sol.

Entre insiders se maneja que el costo de boletos podría oscilar entre los 650 a los 7 mil 700 pesos , sin embargo, hay quienes apuntan que podrían alcanzar hasta los 35 mil pesos.

Te recomendamos estar atento, pues aquí te estaremos actualizando la información en cuando se den a conocer más detalles sobre Twice en el Foro Sol.