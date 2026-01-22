La ciudad de La Vergne, Tennessee, proclamó el 17 de enero como el “Día de Megadeth” en honor a la legendaria banda de thrash metal liderada por Dave Mustaine.

El reconocimiento, encabezado por el alcalde Jason Cole, coincidió con un evento exclusivo para fans y llega en vísperas del lanzamiento del nuevo álbum homónimo de la agrupación, previsto para el 23 de enero de 2026.

La proclamación también marca el inicio de “This Was Our Life”, la gira mundial de despedida tras 40 años de trayectoria, que incluirá fechas en México, además del estreno del documental Megadeth: Behind The Mask.

Alcalde del ayuntamiento de La Vergne, Tennessee, proclama el Día de Megadeth (Evil Metal / Facebook)

Megadeth estrenará álbum y tendrá gira de despedida

La proclamación del ‘Día de Megadeth’ es parte de una campaña para el lanzamiento de su último disco, el cual verá la luz el 23 de enero próximo.

El álbum homónimo de Megadeth llegará acompañado de “This Was Our Life”, una gira mundial de despedida tras 40 años de trayectoria artística y que sí llegará a México.

Además del lanzamiento del álbum y la gira del adiós, la banda lanzará a nivel mundial su documental “Megadeth: Behind The Mask”, el 22 de enero.

De acuerdo con RRP.Pe, este abordará sus orígenes, así como gran parte de su historia, contará anécdotas inéditas y su musicalización incluirá tracks del nuevo álbum.