Al parecer Vans Warped Tour 2026 en México sería una realidad, pues ya hasta revelaron la posible fecha para el anuncio oficial del concierto.

Luego de que la propia organización del festival de música confirmó que el próximo lunes 24 de noviembre de 2025 se revelarán noticias relacionadas con el Vans Warped Tour 2026.

Asimismo, los rumores de que llegará Vans Warped Tour 2026 en México se avivaron luego de que su propio creador Kevin Lyman de 64 años de edad, apareciera en un video en el que aseguró que “el próximo año nos vemos”.

Noticia que llegaría a la par, luego de que Vans Warped Tour 2026 confirmó fechas para el próximo año en California, Washington y Orlando -todas ciudades en Estados Unidos- tras el regreso del festival en este 2025.

¿Cuándo y dónde sería Vans Warped Tour 2026 en México?

Ante los rumores de que el festival de música Vans Warped Tour 2026 llegará a México, ya se sabría cuándo sería y hasta que sede tendría en nuestro país.

Pues se dice que Vans Warped Tour 2026 tendría fecha para sus conciertos en el otoño del próximo año, por lo que resuena que será durante el mes de octubre.

Asimismo, se dice que la sede del Vans Warped Tour 2026 en México sería en la Ciudad de México, por lo que el magno recinto será el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Mientras que en otros detalles para el Vans Warped Tour 2026 en México, por ahora son totalmente desconocidos los grupos que formarían parte del lineup del festival de música.