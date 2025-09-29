Lupillo Rivera -de 53 años de edad- confirma que perdió el oído, pero seguirá cantando pese a su discapacidad.

En abril de 2025, Lupillo Rivera salió de La Casa de los Famosos All Stars por problemas con el oído, los cuales se fueron agravando con los meses.

Lupillo Rivera aclara qué pasara con su carrera tras perder el oído

El viernes 26 de septiembre, Lupillo Rivera compartió un mensaje en redes sociales para acatar que está perdiendo el oído.

Lupillo Rivera mencionó que ha vivido con este padecimientos por meses, ya que perdió la audición de un oído por completo, mientras que del otro apenas escucha.

“Hace tiempo empecé a perder el oído con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera confirma que perdió la audición de ambos oídos (Instagram/@lupilloriveraofficial)

El cantante reveló que las actividades más básicas como escuchar la alarma en las mañanas, se le dificulta, por lo que se está adaptando a su nueva vida.

“No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma” Lupillo Rivera

Asimismo, contó que en sus conciertos se tiene que guiar por la vibración del escenario : “Aunque el público no lo note, batallo mucho”.

La frustración por no escuchar ha llevado a Lupillo Rivera a llorar, pues hay ocasiones en las que ya no escucha ni las voces de sus hijos.

“En los conciertos me guío por la vibración del escenario, pero aunque el público no lo note, la verdad es que batallo mucho” Lupillo Rivera

A pesar de su difícil situación de salud auditiva, Lupillo Rivera promete seguir en el escenario.

El cantante exhorta a sus fans a cuidar su salud y acudir al médicos constantemente para evitar que los padecimientos se agraven, como el ocurrió a él.

“Por eso hoy les digo de corazón: cuídense, vayan al doctor, atiéndanse a tiempo. Uno piensa que nunca le va a pasar nada, hasta que un día ya no puedes hacer lo que más amas como antes” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera (Instagram/@lupilloriveraofficial)

Lupillo Rivera sigue dando conciertos a pesar de haber perdido la audición

La mayor motivación de Lupillo Rivera para seguir trabajando es su familia y el público, por lo que sigue dando conciertos.

El cantante ha tenido que adaptarse para seguir cantando y ahora se guía por las vibraciones de la música.

“Yo voy a seguir luchando, porque ustedes y mi familia son mi motor. Pero no olviden que la salud es primero… sin ella no hay escenario, no hay música, no hay nada” Lupillo Rivera

El sábado 15 de noviembre, Lupillo Rivera se presentará en Los Ángeles, California, junto a otros cantantes de regional mexicano.

Y terminará septiembre con dos presentaciones en Méxicoo:

Estado de México: 26 de septiembre

Puebla: 29 de septiembre

Por lo pronto, Lupillo Rivera sigue promocionando su libro “Tragos Amargos”, donde habla de su vida y relaciones amorosas.