Luis R. Conriquez y Grupo Frontera lanzarán su nueva colaboración musical “Salma Hayek” y esto se sabe sobre la curiosa canción.
El jueves 30 de abril se estrena “Salma Hayek”, una de las canciones del nuevo álbum Luis R. Conriquez, la cual fue escrita por Edgar Barrera y Armenta.
A pesar de que la canción lleva el nombre de la actriz veracruzana Salma Hayek, la melodía no trata de ella, pero se hace una analogía con su estilo de vida y lo que representa para México como actriz y empresaria.
¿De qué trata “Salma Hayek”? La nueva canción de Grupo Frontera
Por segunda ocasión, Luis R. Conriquez y Grupo Frontera colaboran con la canción “Salma Hayek”, la cual ha llamado la atención por tener el nombre de la actriz.
Luis R. Conriquez explicó a la cuenta de Instagram Quinientos 55, que la canción hablaba de una mujer exitosa, famosa y pudiente, igual a Salma Hayek.
“Es una canción que habla de una mexicana que tiene los recursos y está guapa, y obtiene lo que quiere, que se da a desear, como una mexicana chingona”Luis R. Conriquez
La melodía habla de una mujer tan atractiva y exitosa que se compara con la belleza y talento de Salma Hayek, pero no habla directamente de la actriz.
Esto dice “Salma Hayek” la nueva canción de Luis R. Conriquez
Circula en redes sociales un fragmento de “Salma Hayek”, donde destaca el estilo de Luis R. Conriquez y se puede entender la temática de la canción.
La letra de “Salma Hayek” dice:
Le gustan las joyas y los viajes largos
Que le llena de rosas la mesa de antro
Que en el McLaren le pise y se agarre
No quieren encelarse ella quiere hanguear
Ella es una reina, las demás princesas
Las gafas de noche le lucen coquetas
Ropita cara Botega y de Prada
Mona Lisa difícil de tocar
Se me hace que quiere ver la hora
No más para ver el Patek
Mexicana internacional
Parece Salma Hayek
Niña de casa, pero le encanta la calle
Y no se va con nadie
Se me hace
Que esta morra me gusta más
Que pegarme un buen toque
Tiene fama de santa
Pero yo hago que se aloque
Eso no es nada
Para que les cuento lo de anoche
Puras locuras en el coche