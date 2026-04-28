Luis R. Conriquez y Grupo Frontera lanzarán su nueva colaboración musical “Salma Hayek” y esto se sabe sobre la curiosa canción.

El jueves 30 de abril se estrena “Salma Hayek”, una de las canciones del nuevo álbum Luis R. Conriquez, la cual fue escrita por Edgar Barrera y Armenta.

A pesar de que la canción lleva el nombre de la actriz veracruzana Salma Hayek, la melodía no trata de ella, pero se hace una analogía con su estilo de vida y lo que representa para México como actriz y empresaria.

¿De qué trata “Salma Hayek”? La nueva canción de Grupo Frontera

Por segunda ocasión, Luis R. Conriquez y Grupo Frontera colaboran con la canción “Salma Hayek”, la cual ha llamado la atención por tener el nombre de la actriz.

Luis R. Conriquez explicó a la cuenta de Instagram Quinientos 55, que la canción hablaba de una mujer exitosa, famosa y pudiente, igual a Salma Hayek.

Luis R. Conriquez (Instagram/@luisrconriquezoficial)

“Es una canción que habla de una mexicana que tiene los recursos y está guapa, y obtiene lo que quiere, que se da a desear, como una mexicana chingona” Luis R. Conriquez

La melodía habla de una mujer tan atractiva y exitosa que se compara con la belleza y talento de Salma Hayek, pero no habla directamente de la actriz.

Luis R. Conriquez y Grupo Frontera colaboran en su canción "Salma Hayek" (Instagram/@k_musicoficial)

Esto dice “Salma Hayek” la nueva canción de Luis R. Conriquez

Circula en redes sociales un fragmento de “Salma Hayek”, donde destaca el estilo de Luis R. Conriquez y se puede entender la temática de la canción.

La letra de “Salma Hayek” dice:

Le gustan las joyas y los viajes largos

Que le llena de rosas la mesa de antro

Que en el McLaren le pise y se agarre

No quieren encelarse ella quiere hanguear

Ella es una reina, las demás princesas

Las gafas de noche le lucen coquetas

Ropita cara Botega y de Prada

Mona Lisa difícil de tocar

Se me hace que quiere ver la hora

No más para ver el Patek

Mexicana internacional

Parece Salma Hayek

Niña de casa, pero le encanta la calle

Y no se va con nadie

Se me hace

Que esta morra me gusta más

Que pegarme un buen toque

Tiene fama de santa

Pero yo hago que se aloque

Eso no es nada

Para que les cuento lo de anoche

Puras locuras en el coche