Los Recoditos ya tienen nuevo vocalista, se llama Jeypi y es de Monterrey. ¿Qué pasó con Eduardo Loaiza, quien hasta hace unos días era la voz principal de la banda?

Los motivos y explicaciones de que Los Recoditos estrenen vocalista los ha dado a conocer la influencer Chamonic, mismos que ha confirmado Eduardo Loaiza?

¿Qué dijo el exvocalista de Los Recoditos sobre su salida de la banda? Pese a su sorpresivo despido, las cosas parecen haber terminado de forma amistosa, según las declaraciones que ha dado Eduardo Loaiza.

La tarde del 4 de enero, Chamonic soltó una bomba para el mundo del regional mexicano: Eduardo Loaiza dejó de ser el vocalista de Los Recoditos a partir de este año.

¿Quién tomó la decisión? Según la influencer, fueron Los Recoditos quienes decidieron decirle adiós a Eduardo Loaiza luego de tres años en sus filas y a pesar de tener contrato vigente con la agrupación.

“Eduardo Loaiza ya no pertenece a Banda Los Recoditos🥴🥺 dejen me entero y les digo el contexto real , pero recuerden que en este medio a veces estas y a veces no , por eso es mejor tener buena relación con todo mundo , si no embonas pues lo que sigue”

Chamonic